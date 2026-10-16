Por: El Espectador

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El traslado del concierto del cantante Fonseca, originalmente programado en el estadio El Campín de Bogotá, representa la consecuencia más reciente del deterioro visible en la gramilla de este emblemático escenario. Según informa El Espectador, la organización del evento decidió cambiar la sede al Vive Claro Stadium, manteniendo la fecha y el horario previsto para el 24 de octubre a las 8:00 p. m. Esta decisión fue adoptada para evitar mayores afectaciones sobre el campo de juego, mientras continúan las discusiones en torno al estado en que quedó la cancha luego de la presentación de la agrupación surcoreana BTS.

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La producción del concierto, que proyecta la asistencia de casi 28.000 personas, garantizó que las entradas ya compradas seguirán siendo válidas, aunque reconocieron la necesidad de ajustar algunas localidades de gradería debido a las características del nuevo escenario. Los detalles sobre estos cambios serán comunicados a través de TuBoleta Pass. A pesar de estas modificaciones logísticas, se mantiene la distribución original para los palcos y la silletería ubicada inicialmente en la gramilla, y el formato y repertorio del espectáculo continuarán según lo previsto.

Diomar García, productor del evento, explicó a Blu Radio las complejidades que representa cambiar la sede de un espectáculo planeado durante más de un año. Por su parte, Fonseca expresó su respaldo a la protección del césped y consideró que la decisión colabora con la programación deportiva de Bogotá, enfatizando su solidaridad con el fútbol y la ciudad.

El cambio de lugar del concierto ocurrió tras las conversaciones entre Sencia, empresa administradora de El Campín, y la producción de Fonseca. No obstante, la alteración no resuelve las inquietudes sobre el daño al césped ni sobre las responsabilidades respecto a su mantenimiento, puntos que siguen siendo objeto de debate y revisión por parte de las autoridades.

En paralelo, la veeduría ciudadana Vercontrol presentó una tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), solicitando la suspensión de los conciertos sobre el césped hasta contar con una certificación técnica que garantice la aptitud del campo para el fútbol profesional. Además del evento de Fonseca, la medida afectaría presentaciones de artistas como Ryan Castro, Los Tigres del Norte y Karol G. Vercontrol pidió que la condición de la cancha sea evaluada por la Dimayor o un experto en césped deportivo, y exigió que el IDRD demande a Sencia entregar el campo, como mínimo, en las condiciones en que lo recibió en octubre de 2024.

Por otra parte, la Contraloría de Bogotá abrió una investigación preliminar para determinar si Sencia cumplió sus obligaciones de mantenimiento y si existen costos asociados a reemplazos de la gramilla, aplazamientos y falta de disponibilidad del estadio. Las investigaciones también involucran a la interventoría, la supervisión del IDRD y la eventual existencia de un daño fiscal.

Sencia afirmó en un comunicado que la situación resalta la necesidad de una nueva obra para El Campín, que ofrezca tecnología y prácticas internacionales para eventos masivos, mientras la recuperación del césped y la definición de responsabilidades permanecen en el centro del debate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue trasladado el concierto de Fonseca del estadio El Campín al Vive Claro Stadium?

El traslado del concierto de Fonseca se debió al deterioro de la gramilla de El Campín tras el recital reciente de BTS. Según El Espectador, la decisión busca evitar más daños en el terreno de juego y facilitar la recuperación del campo para los compromisos deportivos, garantizando también la seguridad de los asistentes y manteniendo la programación del evento musical.

¿Qué requisitos se piden para permitir conciertos en el césped de El Campín luego del deterioro?

De acuerdo con la tutela interpuesta por Vercontrol y reseñada por El Espectador, se exige una certificación técnica que garantice que la cancha está en condiciones de recibir fútbol profesional. También se pide que la verificación sea realizada por la Dimayor o un experto en césped deportivo, y que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) exija a Sencia entregar el estadio al menos en el mismo estado en que lo recibió en octubre de 2024.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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