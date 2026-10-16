Por: Portal Bogotá

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Del 21 al 24 de octubre, Bogotá será escenario de una celebración única dedicada a la poesía en todas sus formas, durante el Festival Reverso Bogotá 2026. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), este evento propone una programación integradora que va más allá de la literatura escrita, acercando la poesía a la vida cotidiana de los ciudadanos mediante la música, la oralidad y la interacción en diferentes espacios culturales y bibliotecas públicas de la ciudad. La entrada para todas las actividades es gratuita, lo que invita a una amplia participación ciudadana.

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Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, resaltó que el propósito del Festival Reverso Bogotá es "reconocer que la poesía está presente en nuestras canciones, en las historias que compartimos, en la memoria de nuestros barrios y en las experiencias que nos conectan como ciudad". Victorino también enfatizó el interés de acercar la palabra a los habitantes de Bogotá desde diferentes expresiones, incentivando la creación, el diálogo y el descubrimiento de nuevas voces dentro de las bibliotecas públicas y otros escenarios culturales.

Entre las actividades más llamativas del festival se encuentra la inauguración, que dará inicio con el concierto La casa donde las mujeres escriben, a cargo de la artista Victoria Sur. Además, el evento contará con una fiesta poética en Proyecto Kinder, donde será presentado el libro de Reverso 2025, y se organizarán actividades como el karaoke de música de plancha, espacios de baile, DJ y versos a la luz de la luna. Adicionalmente, está prevista la ceremonia de premiación a los ganadores de la invitación cultural, que cerrará con un concierto de ska a cargo de La Urband Sound Machine.

Las bibliotecas públicas integradas a BibloRed ofrecerán una variedad de opciones como clubes de lectura y laboratorios de creación, liderados por mediadores de lectura, escritura y oralidad, para acercar la poesía a públicos de todas las edades. Estas experiencias participativas buscan establecer conexiones entre la literatura y la memoria urbana, así como fomentar la creatividad y la diversidad narrativa de la ciudad.

Quienes deseen conocer la programación completa y los procesos de inscripción pueden consultar www.biblored.gov.co, donde encontrarán detalles para sumarse a esta fiesta de la palabra y la cultura en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación destacada del Festival Reverso Bogotá 2026?

La programación del Festival Reverso Bogotá 2026 incluye actividades centrales como el concierto de inauguración La casa donde las mujeres escriben con Victoria Sur, la fiesta poética en Proyecto Kinder con presentación del libro de Reverso 2025, karaoke, DJ, baile, versos a la luna y la premiación de los ganadores de la invitación cultural, que cerrará con un concierto de ska de La Urband Sound Machine. Adicionalmente, las bibliotecas públicas de BibloRed participarán con clubes de lectura, laboratorios de creación y experiencias dirigidas por sus mediadores de lectura y oralidad.

¿Qué es BibloRed y cómo participa en el Festival Reverso Bogotá?

BibloRed es la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, responsable de promover el acceso a la lectura, la escritura y la cultura en la ciudad. Durante el Festival Reverso Bogotá, BibloRed se involucra ofreciendo actividades especiales como clubes de lectura y laboratorios de creación, lideradas por sus mediadores, con el propósito de acercar la poesía y la palabra a públicos diversos y fomentar espacios de encuentro en las bibliotecas.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.