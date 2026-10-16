Por: Portal Bogotá

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Los conductores de Bogotá que tienen multas de tránsito pendientes ahora cuentan con una oportunidad especial para ponerse al día gracias a un beneficio establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Según informó la entidad en su página oficial, las personas con deudas de tránsito que se encuentren en mora antes del 30 de junio de 2024 podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses generados por esas obligaciones.

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El alivio económico está dirigido a quienes tengan sanciones por infracciones a las normas de tránsito y transporte, declaratorias de abandono o acuerdos de pago suscritos y vigentes. Sin embargo, de acuerdo con la SDM, este beneficio no cobija a quienes tengan deudas derivadas de sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas. Es decir, las multas por embriaguez o consumo de drogas al conducir quedan excluidas explícitamente de la medida.

De acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial, más de 700.000 deudores en Bogotá estarían habilitados para acceder a este alivio, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas y efectúen el pago antes de la fecha límite. El plazo máximo para aprovechar el descuento es hasta el 21 de diciembre de 2026. Así lo recordó María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, quien invitó a los conductores a consultar si son beneficiarios y aprovechar esta oportunidad para saldar sus obligaciones con mayores facilidades en los intereses.

Para acceder a este descuento, los interesados deben realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales. Primero, deben ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Movilidad o utilizar la plataforma digital “Mi Movilidad a un clic”. Allí, seleccionan la opción para consultar comparendos y, posteriormente, ingresan su número de documento de identidad o la placa del vehículo para verificar el estado de sus obligaciones. Si cumplen con los requisitos, podrán visualizar el valor actualizado de la deuda con el beneficio aplicado.

El pago puede realizarse en línea mediante el sistema PSE o presencialmente descargando el volante correspondiente, que puede ser cancelado en sedes de Banco de Occidente, Caja Social, o en corresponsales bancarios autorizados como Grupo Éxito, Efecty, Punto Red, Oxxo, Farmatodo, Súper Giros, Punto de Pago y Gana. La entidad enfatiza que este trámite es directo, gratuito y no requiere intermediarios, por lo que invita a los ciudadanos a acceder únicamente a los canales oficiales para evitar contratiempos o fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Hasta cuándo pueden los deudores de multas de tránsito en Bogotá acceder al descuento del 60 %?

El beneficio del 60 % en los intereses de las multas de tránsito para personas con deudas en mora antes del 30 de junio de 2024 estará disponible hasta el 21 de diciembre de 2026, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este plazo permite a los deudores contar con un margen amplio para hacer el trámite y regularizar su situación.

¿Qué tipo de multas de tránsito NO aplican para el descuento en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad aclara que el descuento no se aplica a multas derivadas de conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Esto significa que las sanciones asociadas directamente al consumo de alcohol o drogas al volante no están incluidas en este beneficio, por lo que quienes tengan estas deudas deben regularizarlas por otro medio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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