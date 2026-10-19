Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

Esta es una de las frases pronunciadas por un presunto integrante de la estructura criminal Tren de Aragua, señalada de extorsionar a conductores informales en la localidad de Bosa, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Detrás de estas palabras había decenas de transportadores que, según los testimonios recopilados durante la investigación, debían pagar cuotas semanales para poder trabajar. Las rutas de El Recreo y Parques se convirtieron en el escenario de un esquema de cobros ilegales que, además de afectar sus ingresos, los exponía a amenazas contra sus vidas y las de sus familias.

Uno de los conductores, relató que entre las rutas debían reunir 1,3 millones de pesos semanales. El dinero se distribuía entre casi 60 vehículos que operaban en la zona, con aportes que oscilaban entre 28.000 y 32.000 pesos. Según su testimonio, aunque el miedo a posibles represalias mantenía a los transportadores bajo presión.

(Vea también: Cayó en Medellín, presunto cabecilla, considerado de los más peligrosos; lo vinculan al ‘Tren de Aragua’)

Lee También

Liberación de conductor a cambio de 3 millones de pesos

Las amenazas, de acuerdo con el relato de las víctimas, no eran simples advertencias. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando varios hombres armados llegaron en bicitaxis y se llevaron a uno de los conductores. Después, se comunicaron con su padre para exigirle dinero a cambio de liberarlo.

“Necesitaban un aporte para poderlo soltar en el momento”, recordó Juan al describir el secuestro, por el que se habría pagado un rescate de 3 millones de pesos.

Los conductores también habrían recibido amenazas de muerte y advertencias de que sus vehículos serían atacados si incumplían los pagos. La presión llegó incluso a sus familias, un mecanismo que, según las víctimas, dificultaba la posibilidad de negarse a entregar el dinero.

Una disputa y un muerto

El 8 de enero de 2025, César Piñeros, conocido por trabajar en la ruta de El Recreo, fue asesinado en un hecho que, según la información de la investigación, estaría relacionado con una confusión entre vehículos similares y una confrontación territorial entre el Tren de Aragua y Los Satanás.

De acuerdo con el investigador, después de ese episodio, Giovanni San Vicente, alias El Viejo, habría ordenado marcar los vehículos tipo Chana con un logotipo rojo que llevaba las letras “Guaira EAK”. .

La marcación habría permitido identificar los vehículos que operaban bajo las condiciones impuestas por la estructura. Así, el control no se limitaba al cobro de dinero: también alcanzaba la identificación de los transportadores y sus automotores.

Millones que se han movido a través de cuentas digitales

La investigación policial siguió el recorrido de las consignaciones y encontró movimientos financieros que, según los investigadores, superaban ampliamente las cuotas exigidas a los conductores.

Uno de los presuntos recolectores identificados como alias “Freddy” habría recibido más de 100 millones de pesos en una cuenta de Nequi, producto de las extorsiones. Según la información recopilada, también habría recibido pagos provenientes de otra ruta de transporte informal, conocida como Bosa Porvenir.

El investigador explicó que durante las investigaciones se identificaron cuentas digitales que habrían recibido sumas de 600 millones y hasta 2.300 millones de pesos. También se encontraron indicios de la utilización de identidades suplantadas para abrir o manejar cuentas destinadas a recibir el dinero.

Para establecer quiénes estaban detrás de esos movimientos, las autoridades realizaron verificaciones de información y de fotografías con documentos de identidad, con el propósito de identificar a los titulares de las cuentas y determinar su posible participación en la red.

El dinero salía de Bogotá y llegaba hasta Venezuela

Aunque las extorsiones se ejecutaban en Bogotá, la investigación estableció que parte de la coordinación se habría realizado desde otras ciudades.

Según el investigador, alias Eliécer, señalado como uno de los cabecillas de la estructura, se encontraba en Barranquilla y mantenía comunicación directa con Giovanni San Vicente, alias El Viejo. Desde allí, presuntamente coordinaba el envío del dinero: una parte habría sido remitida a Venezuela, mientras que otra se retiraba y distribuía entre los integrantes de la organización.

Los audios obtenidos durante la investigación muestran la presión ejercida sobre las víctimas para que realizaran las consignaciones directamente y dentro de los plazos establecidos por los presuntos extorsionistas.

Un operativo para desarticular la estructura

Después de varios meses de investigación, recolección de testimonios y seguimiento a las transacciones financieras, las autoridades ejecutaron un operativo el 14 de septiembre. De acuerdo con la información entregada por la Policía, fueron capturados varios presuntos integrantes de la estructura, quienes fueron sorprendidos en vía pública.

(Lea también: Operativo en Bogotá permitió la captura de 17 presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’ tras allanamientos en varias localidades)

Este caso expone cómo la extorsión puede transformar una actividad cotidiana en una fuente permanente de temor. Para los conductores de Bosa, cada jornada implicaba no solo buscar el sustento de sus familias, sino también reunir el dinero que presuntamente les exigían para permitirles trabajar.

Aunque el operativo representa un golpe a la estructura investigada, el desafío para las autoridades será impedir que estas redes se reorganicen y garantizar que los transportadores puedan regresar a sus rutas sin amenazas ni cobros ilegales. La pregunta sigue abierta: ¿podrán volver a trabajar sin tener que pagar por su propia seguridad?

* Pulzo.com se escribe con Z