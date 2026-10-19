El Movistar Arena de Bogotá se prepara para cambiar de nombre después de ocho años, pero Tigo ya dejó claro que no está entre sus planes asumir los derechos comerciales del escenario. Carlos Blanco, presidente de Tigo Colombia, explicó que la compañía tiene otras prioridades para los próximos años y descartó regresar al negocio de los patrocinios de este tipo.

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En declaraciones recogidas por Portafolio, el directivo señaló que la estrategia de la empresa estará enfocada en ampliar su infraestructura y fortalecer la conectividad en el país. “Patrocinar estadios no es la forma como trabaja Millicom”, afirmó Blanco al referirse a la posibilidad de ponerle su nombre al recinto bogotano.

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La decisión se conoce en medio de una nueva etapa para Tigo, que proyecta invertir 8,5 billones de pesos durante los próximos cuatro años. Los recursos estarán destinados a fortalecer las redes, ampliar la cobertura y consolidar las operaciones que quedaron bajo el control de Millicom tras la integración de los negocios de Tigo y Movistar en Colombia.

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A esa apuesta se suma el desembolso de 4,5 billones de pesos que Millicom realizó durante este año para quedarse con el control de ambas operaciones. Con la integración, la compañía calcula que sus ingresos anuales se acercarán a los 12 billones de pesos, una cifra que refleja la dimensión del negocio de telecomunicaciones que busca consolidar.

¿Cuándo se conocerá nuevo nombre del Movistar Arena?

Por su parte, el escenario de entretenimiento anunció que dejará de llamarse Movistar Arena a partir del 31 de octubre de 2026, fecha en la que terminará la alianza comercial que comenzó con la apertura del recinto en 2018. El cambio está relacionado con la salida de la marca española Movistar del mercado colombiano, luego de que Millicom asumiera el control de Colombia Telecomunicaciones.

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Por ahora, queda pendiente conocer cuál será el nuevo nombre del Movistar Arena y qué empresa asumirá los derechos comerciales del lugar. Con la postura expresada por Tigo, la compañía descarta participar en esa negociación y mantiene su atención en las inversiones para ampliar y fortalecer sus servicios de telecomunicaciones en Colombia.

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