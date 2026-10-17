Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La vigésima octava edición de Expouniversidades 2026, organizada por El Nuevo Día, logró convocar a cerca de 2.500 estudiantes durante dos días de intensa actividad en el coliseo cubierto del Colegio Champagnat, en Ibagué. El evento, realizado el jueves 15 y viernes 16 de octubre, ofreció una plataforma única donde jóvenes de la región pudieron interactuar directamente con representantes de 30 instituciones de educación superior, entre universidades públicas y privadas, institutos de idiomas y entidades de formación técnica y especializada.

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Según El Nuevo Día, la feria no solo atrajo a universidades reconocidas como la Universidad del Tolima, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia y Uniminuto, sino que también sumó instituciones de diferentes regiones de Colombia. Alternativas como la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Autónoma de Manizales formaron parte de la nutrida oferta. Incluso, la Armada Nacional de Colombia participó, presentando programas de formación y desarrollo profesional.

Ángela María Reyes Moulin, asesora comercial de El Nuevo Día, resaltó la dinámica positiva obtenida tanto de los expositores como de las instituciones educativas asistentes. "Estamos de verdad muy, muy contentos en el tema de participación de universidades. Y en el tema de participación de colegios, también muy satisfechos", manifestó Reyes durante el encuentro. De acuerdo con el balance de la organización, participaron agrupaciones de 32 instituciones educativas, superando los dos mil estudiantes, además de otros jóvenes que acudieron por su cuenta.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar una oferta académica amplia, consultar beneficios institucionales y averiguar distintas opciones de financiación, aspectos esenciales para quienes buscan proyectos de vida sostenibles tras terminar la secundaria. Reyes explicó que muchos estudiantes se mostraron gratamente sorprendidos por la posibilidad de encontrar tanto la universidad ideal como información para que sus padres consideren alternativas de financiación.

La logística de Expouniversidades implicó meses de preparación y coordinación, especialmente tras un cambio de fecha debido a una emergencia sísmica. El Colegio Champagnat facilitó la reprogramación del espacio, permitiendo cumplir con la asistencia prevista y mantener la tradición. Reyes valoró el compromiso de los colegios y universidades que participan año tras año, subrayando la importancia de estos espacios para ayudar a los jóvenes a comprender y decidir sobre su futuro académico.

Finalmente, El Nuevo Día proyectó que la feria continuará en 2027, buscando fortalecer aún más la experiencia y la participación de los colegios de Ibagué y otros municipios. Con el lema “Tu futuro más cerca”, Expouniversidades sigue siendo un puente esencial para que los estudiantes de la región se informen y preparen para el tránsito a la educación superior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué instituciones de educación superior participaron en Expouniversidades 2026 en Ibagué?

Durante Expouniversidades 2026, de acuerdo con El Nuevo Día, participaron 30 instituciones de educación superior, entre universidades públicas y privadas, así como institutos de idiomas y entidades de formación técnica. Entre las destacadas estuvieron la Universidad del Tolima, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, Uniminuto, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Autónoma de Manizales. Además, la Armada Nacional de Colombia también ofreció alternativas de formación y proyección profesional.

¿Cuáles son los beneficios de asistir a la feria Expouniversidades en Ibagué?

Según El Nuevo Día, asistir a Expouniversidades permite a los estudiantes conocer una amplia oferta académica y resolver inquietudes directamente con los representantes de las instituciones. Además, pueden informarse sobre beneficios institucionales, opciones de financiación para costear estudios universitarios y comparar alternativas formativas antes de graduarse, lo que facilita una mejor toma de decisiones sobre su futuro profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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