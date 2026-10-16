Las inundaciones que afectaron a Soacha, Cundinamarca, el pasado miércoles 14 de octubre dejaron al descubierto un problema que puede empeorar las emergencias durante la temporada de lluvias: la acumulación de residuos voluminosos en canales y sistemas de drenaje. Entre los elementos encontrados por las autoridades hay colchones, muebles, neveras y otros electrodomésticos que dificultan el paso del agua.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, estos objetos terminan en los canales y las redes de alcantarillado, donde pueden provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de inundaciones.

La situación preocupa especialmente cuando se presentan precipitaciones intensas, pues el agua necesita circular por estos conductos para evitar que se acumule en las calles y llegue a las viviendas.

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El problema quedó en evidencia durante el fuerte aguacero del 14 de octubre, que provocó emergencias en barrios como Quintanares, La Capilla y La Esperanza. También hubo inundaciones en la Autopista Sur, donde varios vehículos quedaron atrapados por el nivel del agua y se presentaron afectaciones en la operación de algunas rutas de Transmilenio.

🚧 En el sector de Julio Rincón adelantamos tres intervenciones para atender las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en #Soacha. ✅ Limpieza del desarenador de Carrera Novena Este, para retirar el material acumulado. ✅ Retiro de piedras, lodo y residuos arrastrados desde la parte alta de la comuna 4 que afectaron la vía pública. ✅ Mantenimiento preventivo antes de la emergencia perfilamos la vía de acceso, realizamos limpieza con el equipo Vactor y recuperamos un punto crítico de acumulación de basuras en la cancha Manuel Arango. Hoy regresamos al sector para verificar las condiciones y realizar nuevas para reducir nuevas emergencias. — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

El balance de la emergencia reportó una persona fallecida y dos lesionadas. Las autoridades continúan atendiendo los sectores afectados y adelantando labores para recuperar las condiciones de movilidad y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Autoridades trabajan para despejar los canales

Tras las inundaciones, la Alcaldía de Soacha desplegó maquinaria y equipos operativos para retirar sedimentos, limpiar las vías e intervenir los desarenadores, estructuras que permiten separar los materiales sólidos del agua y evitar que se acumulen en las redes de drenaje.

Sin embargo, la disposición inadecuada de residuos no es el único factor que dificulta el manejo de las aguas lluvias. Las autoridades también han señalado los retos que representan la topografía del municipio, el rápido crecimiento de la población y las limitaciones históricas de la infraestructura de alcantarillado.

La combinación de estas condiciones hace necesario mantener las redes y los canales despejados, además de avanzar en obras que permitan mejorar la capacidad de drenaje del municipio.

(Ver también: Lluvias intensas en Cundinamarca dejan un fallecido en Soacha y múltiples afectaciones en varios municipios)

Un llamado a los ciudadanos para evitar nuevas emergencias

Las autoridades reiteraron la importancia de que los habitantes no arrojen colchones, muebles, electrodomésticos, escombros ni bolsas de basura a las calles, quebradas, canales o alcantarillas. Estos espacios cumplen una función fundamental durante las lluvias y su obstrucción puede dificultar la evacuación del agua.

La prevención de las inundaciones no depende únicamente de las obras y las labores de mantenimiento. También requiere el compromiso de la ciudadanía para disponer adecuadamente de los residuos y utilizar los servicios correspondientes para recoger los objetos de gran tamaño.

Un colchón abandonado en un canal o una nevera pueden parecer un problema aislado, pero estos elementos pueden terminar afectando a familias enteras. Por eso, el llamado es a no convertir las calles y los sistemas de drenaje en botaderos: cuidar estos espacios es una responsabilidad compartida y una forma de reducir el riesgo de que nuevas lluvias terminen en inundaciones.

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