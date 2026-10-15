Por: El Espectador

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Los recurrentes trancones en la Autopista Sur han llevado a que la Alcaldía de Soacha, en cabeza de Julián Sánchez Perico, eleve críticas y exigencias a la concesionaria Vía Sumapaz. De acuerdo con declaraciones del propio mandatario citadas por El Espectador, las intervenciones y trabajos viales de la concesionaria se han adelantado sin informar previamente a la comunidad ni a la administración municipal. Sánchez Perico sostuvo que estas acciones ocurren en horarios de alto flujo vehicular, agravando la ya compleja movilidad que afecta a miles de ciudadanos que viajan diariamente entre Soacha y Bogotá.

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Según la denuncia del alcalde, la falta de comunicación y la ejecución de obras en las denominadas horas pico profundizan los problemas para trabajadores y estudiantes, quienes habitualmente dependen de este corredor vial. El mandatario enfatizó: “La concesionaria Vía Sumapaz viene realizando intervenciones en la Autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico”.

Sumado a estas problemáticas, el mandatario expuso que el tránsito en la Autopista Sur enfrenta otros retos, entre ellos el impacto de las lluvias y las obras de ampliación del sistema TransMilenio. De acuerdo con Sánchez Perico, estos factores han originado “trancones interminables, horas perdidas en la vía, gente que llega tarde a su trabajo y un corredor que ya no da más”. Estas condiciones se hicieron evidentes tras las recientes emergencias por lluvias, como la del miércoles 14 de octubre, cuando inundaciones en sectores como Terreros causaron represamientos y mayores complicaciones para los conductores, según la administración municipal.

Frente a este panorama, el alcalde solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de vigilar la concesión, que intervenga para exigir un manejo responsable del tráfico. Entre los requerimientos hechos se incluyen: comunicación anticipada sobre futuras intervenciones, evitar trabajos en horarios críticos y coordinación entre la concesionaria y la Alcaldía para planear el manejo de tráfico. Sánchez Perico concluyó que si bien Soacha asume los desafíos de las lluvias y obras de TransMilenio como parte de su desarrollo, no aceptará lo que él califica como “mala planeación” por parte de la concesionaria. El alcalde reitera que la Autopista Sur es una vía pública que merece respeto, y continuará insistiendo en mejores prácticas mientras se espera la respuesta tanto de la ANI como de Vía Sumapaz para mitigar el impacto de estos trabajos viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los trabajos de Vía Sumapaz generan problemas de movilidad en la Autopista Sur?

Las intervenciones adelantadas por Vía Sumapaz en la Autopista Sur han coincidido con las horas de mayor flujo vehicular, conocidas como horas pico, según lo denuncia el alcalde de Soacha. La falta de comunicación previa y la ausencia de coordinación agravan una movilidad ya compleja, pues los trabajos se suman a los efectos de las lluvias y las obras en TransMilenio, provocando trancones y atrasos diarios para quienes transitan entre Soacha y Bogotá.

¿Qué medidas solicita la Alcaldía de Soacha ante las afectaciones de movilidad en la Autopista Sur?

La Alcaldía de Soacha, a través de Julián Sánchez Perico, exige que la concesionaria Vía Sumapaz informe con antelación cada intervención, que evite hacer trabajos viales en horarios de mayor circulación, y que establezca un plan coordinado de manejo de tráfico con la administración municipal. Así busca reducir el impacto negativo en la movilidad generado por las obras no anunciadas y mal programadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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