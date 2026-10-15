Por: Portal Bogotá

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En el marco del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se están adelantando diversas obras que buscan transformar la movilidad y la calidad de vida en la capital del país. Uno de los avances más recientes se ha presentado en el desmonte del puente ubicado en la intersección de la carrera Séptima con calle 100, cuyo desarrollo es coordinado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Aprovechando la reducción de lluvias en las noches, el IDU logró culminar durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de octubre el retiro de las cinco vigas que conformaban el tablero del costado oriental del antiguo puente, según informó el propio Instituto de Desarrollo Urbano. Según la fuente, cada una de estas secciones retiradas tiene un peso aproximado de 35 toneladas y una longitud de 19 metros.

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Las labores sobre este puente no se detienen. De acuerdo con lo comunicado, el desmonte continuará en las noches siguientes y durante el fin de semana, en este caso enfocado en el costado occidental del puente. Sobre este proceso, Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano, compartió que “el señor alcalde, Carlos Fernando Galán, nos dio la instrucción de que le hiciéramos seguimiento y les contáramos todo el proceso y acá estamos acompañando al equipo que no ha parado de trabajar durante todas estas noches. Un agradecimiento muy especial para ellos”. Estas declaraciones muestran la importancia y la prioridad que la administración distrital le da a este tipo de intervenciones que impactan directamente la movilidad en esta zona estratégica de Bogotá.

El desmonte del puente forma parte de una obra mayor: la construcción de un nuevo y mejorado paso vehicular en el Corredor Carrera Séptima. La estructura reemplazará la antigua y permitirá pasar de dos a cuatro carriles, con dos carriles para cada sentido de circulación. Asimismo, el proyecto contempla una nueva conexión que articulará la troncal de la avenida 68 con el Corredor Carrera Séptima. Además, en el sector se construirán tres pasos vehiculares deprimidos, que facilitarán los desplazamientos norte-sur, norte-occidente y occidente-sur, optimizando así los flujos viales en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto por el Instituto de Desarrollo Urbano, estas obras representan avances significativos tanto en infraestructura como en la calidad de vida de los habitantes y usuarios de la movilidad en Bogotá, marcando una etapa relevante para el desarrollo urbano de la capital.

¿Cómo impactará la ampliación del puente en la carrera Séptima con calle 100 a la movilidad en Bogotá?

La ampliación del puente en la carrera Séptima con calle 100 permitirá pasar de dos a cuatro carriles, optimizando el tráfico en ambas direcciones y facilitando los desplazamientos. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, también se crearán conexiones con la avenida 68 y se construirán tres pasos vehiculares deprimidos que mejorarán los flujos entre el norte, occidente y sur de la ciudad.

¿Qué significa un paso vehicular deprimido en infraestructura vial?

Un paso vehicular deprimido es una obra de infraestructura vial que consiste en un túnel o paso subterráneo construido bajo una intersección, de modo que los vehículos puedan circular sin interrupción, evitando semáforos o cruces a nivel, y mejorando la fluidez del tráfico en sectores de alto flujo vehicular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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