Por: El Espectador

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Las intensas lluvias que se presentaron el miércoles 14 de octubre en diferentes municipios de Cundinamarca dejaron como saldo una persona fallecida en Soacha y múltiples afectaciones en la región. De acuerdo con reportes de los organismos de emergencia, el hecho más grave tuvo lugar en Soacha, donde el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó la muerte de un hombre tras ser arrastrado por la corriente mientras se movilizaba en motocicleta en medio de las inundaciones. Aunque la Secretaría de Salud de Soacha coordinó su traslado en ambulancia al Hospital Cardiovascular, el hombre llegó sin signos vitales. El alcalde expresó su pesar ante la tragedia y reiteró el compromiso de atender las situaciones generadas por la emergencia.

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En el municipio, también se registró el traslado de dos personas a centros asistenciales; sin embargo, las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones que presentan estas personas. Las lluvias provocaron inundaciones en puntos estratégicos como la zona industrial de Cazucá y el sector de La Capilla, obstaculizando la circulación en varias calles y dificultando la movilidad de los habitantes. Un punto particularmente crítico fue la Autopista Sur, a la altura de Terreros, donde los represamientos afectaron de manera considerable el flujo vehicular.

Ante este panorama, equipos especializados y maquinaria fueron desplegados para intervenir los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno. Según explicó el alcalde, estas acciones buscan mejorar el drenaje mediante la remoción de materiales arrastrados por las lluvias, con el fin de garantizar la seguridad de los residentes y permitir el restablecimiento del tránsito. Además, los organismos de socorro se mantienen activos recorriendo los sectores afectados, realizando censos y valorando daños en viviendas para identificar familias que requieran apoyo inmediato.

La emergencia climática también afectó a Funza, donde un vendaval causó la caída de árboles, postes y cables, así como daños en cubiertas y vidrios, especialmente en los barrios Samarkanda y Serrezuelita. El coliseo municipal fue uno de los espacios más afectados, y hasta el momento, la Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo siguen adelantando un censo para determinar el número total de personas y viviendas perjudicadas.

En otros puntos de Cundinamarca, como Cota y Lenguazaque, también se presentaron consecuencias por las precipitaciones. Familias en el sector del cerro Manjuy, en Cota, reportaron daños en techos y filtraciones, mientras que, en Lenguazaque, las autoridades atendieron una inundación en el sector del Parque de la Virgen y aún evalúan el impacto en viviendas.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) mantiene comunicación con todos los municipios para coordinar la respuesta ante las emergencias. La entidad recomienda a la ciudadanía evitar el contacto con cables y postes caídos, así como la manipulación de redes eléctricas. Las labores de censo, inspección y restauración de la movilidad continúan en los municipios afectados, según la información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios de Cundinamarca fueron los más afectados por las lluvias del 14 de octubre?

De acuerdo con los reportes citados por El Espectador, Soacha, Funza, Cota y Lenguazaque fueron los municipios más afectados por las lluvias y vendavales registrados el 14 de octubre. Soacha enfrentó la situación más grave con el fallecimiento de una persona y daños a la infraestructura vial y viviendas. Funza también reportó serias afectaciones, como caídas de árboles y daños en el coliseo municipal, mientras que en Cota y Lenguazaque se reportaron inundaciones y daños en viviendas, respectivamente.

¿Qué acciones recomendó la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) tras la emergencia?

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) recomendó a la población evitar acercarse a estructuras y redes eléctricas dañadas, así como limitar el tránsito por las zonas afectadas. La entidad enfatizó la importancia de esperar la atención de los organismos de emergencia y no realizar manipulaciones riesgosas en los lugares donde se presentaron daños, según el informe de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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