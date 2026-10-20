Así como hubo un aviso para miles de clientes en Colombia, uno de los sectores que mueven a millones de colombianos por el territorio nacional pusieron las cartas sobre la mesa.

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Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitan al Gobierno Nacional incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas concretas para renovar la flota, formar nuevos conductores, reducir los costos operativos y eliminar las barreras administrativas que afectan la prestación del servicio en Colombia.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los transportadores en comunicado de Aditt.

Una de las principales preocupaciones es la antigüedad del parque automotor: el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio. Para acelerar su renovación, los empresarios proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses retirados, bajo determinadas condiciones, y ampliar la exención del IVA, sin limitarla a propietarios de máximo dos automotores.

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Los beneficios aplicarían a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran vehículos con tecnologías más limpias, como diésel Euro VI o superior, gas natural vehicular dedicado, electricidad o hidrógeno. Asimismo, plantean financiar el 100 % de los costos de formación y obtención de licencias C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

La iniciativa busca facilitar el ingreso de nuevos conductores y responder al déficit proyectado de más de 28.000 profesionales, asociado a las dificultades para atraer personal al sector.

Los empresarios también solicitan articular el transporte intermunicipal con la expansión de los trenes de cercanías y los sistemas integrados de transporte masivo, garantizando la continuidad de las rutas y frecuencias legalmente autorizadas.

Actualmente, el sector conecta a más de 1.000 municipios y facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y el turismo. Además, el 82 % de las rutas interdepartamentales y de larga distancia conecta municipios de categorías cuarta, quinta y sexta con las principales metrópolis regionales.

Los transportadores reiteran su llamado al Gobierno Nacional para convertir estas propuestas en medidas concretas, con financiación, reglas claras y coordinación institucional que permitan modernizar el sector y garantizar la sostenibilidad del transporte intermunicipal de pasajeros.

¿Qué es Aditt en Colombia?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal constituye uno de los gremios más importantes de la industria de movilidad de pasajeros en Colombia.

La organización privada sin ánimo de lucro representa activamente a más de cien compañías transportadoras que conectan rutas en los 32 departamentos del territorio nacional.

Fundada jurídicamente en marzo de 1989, la entidad nació con el propósito de defender los intereses de pequeñas y medianas empresas frente a las autoridades estatales.

El gremio impulsó hitos regulatorios fundamentales para la legislación nacional, participando en la formulación de la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

Estas normativas promovieron la libertad de horarios y tarifas, fomentando un marco de competitividad entre las diferentes empresas habilitadas para operar transporte público por carretera.

Actualmente, la institución actúa como vocero unificado ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Congreso en debates sobre seguridad y políticas públicas.

La entidad presta servicios permanentes de capacitación, asesoría jurídica, actualización normativa y soporte económico a sus afiliados para impulsar la formalización del sector vehicular.

Adicionalmente, sus directivas gestionan estrategias para garantizar la continuidad operativa ante problemas de orden público, costos de combustibles y peajes en los corredores viales.

El trabajo coordinado de la asociación busca elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio para más de cien millones de usuarios anuales.

A través de sus programas de formación empresarial, fortalece el desarrollo técnico de conductores y directivos, contribuyendo modernización logística de las terminales del país.

Su liderazgo ratifica el compromiso con la libre movilidad, el progreso regional, la equidad de mercado y el fortalecimiento de la infraestructura vial colombiana.

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