Cuatro criminales armados con fusiles interceptaron un bus intermunicipal de la empresa Concorde en el kilómetro 87 de la Troncal del Norte, obligando a descender a 44 pasajeros y a dos conductores antes de incinerar el vehículo en el páramo del Almorzadero, dentro de la jurisdicción del municipio de Cerrito. El atentado criminal, perpetrado por estructuras del ELN, destapó una grave escalada de extorsiones y secuestros dirigidos contra el gremio de transportadores en la zona limítrofe entre Santander y Norte de Santander.

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Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se trasladó hasta la provincia de García Rovira para liderar un consejo extraordinario de seguridad en compañía de la alta cúpula de la Policía y del Ejército Nacional. Durante la reunión técnica, el mandatario departamental confirmó que las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables de la incursión armada y anunció la entrega de una millonaria bolsa de recompensas para dar con su paradero. “Sabemos quiénes son los bandidos. Tenemos una información preliminar de dónde viven, de qué hacen, de cómo se relacionan y vamos a ofrecer una recompensa importante para que la comunidad nos dé información para capturarlos”, sentenció Díaz.

Por su parte, directivos de la Cooperativa de Transportadores Simón Bolívar Limitada (Concorde) denunciaron que la compañía viene siendo blanco de un acoso sistemático por parte de la guerrilla del ELN mediante exigencias de dinero para permitir la libre circulación por este corredor vial nacional. Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, representante de la empresa afectada, reveló que en lo corrido del año la compañía ha sufrido la incineración de cuatro autobuses y un ataque a bala contra otro automotor al que no alcanzaron a prenderle fuego. Sumado a esto, las directivas confirmaron el rapto reciente de uno de sus colaboradores, quien permaneció retenido bajo amenazas de muerte durante el fin de semana previo.

El vehículo atacado cubría la ruta comercial entre Bogotá y Cúcuta cuando fue bloqueado en la calzada por los delincuentes, quienes rompieron a la fuerza los cristales para propagar las llamas con mayor rapidez. Ante esta crítica coyuntura de orden público, la gerencia de la transportadora elevó un angustioso llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que ordene el despliegue militar permanente en la Troncal del Norte, con el fin de proteger las vidas de las tripulaciones y evitar el colapso operativo del transporte de pasajeros en el oriente colombiano.

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