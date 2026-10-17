Por: Caracol TV

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Un grave hecho de orden público se registró en el tramo vial que conecta a Cerrito, en Santander, con Chitagá, en Norte de Santander, luego de que un bus de la empresa Concorde fuera incinerado en pleno páramo del Almorzadero. De acuerdo con la información preliminar recopilada por Noticias Caracol y de declaraciones concedidas por autoridades locales a Canal TRO, el bus, identificado con el número interno 5275 y considerado nuevo por la empresa, cubría la ruta Bogotá-Cúcuta cuando fue interceptado en el kilómetro 87 de la denominada Troncal del Norte.

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Según los reportes, cinco hombres encapuchados, portando armas, detuvieron el vehículo, obligaron tanto al conductor como a los pasajeros a descender para, posteriormente, incendiar el automotor. Pese a la gravedad del ataque, no se han reportado personas heridas, como lo confirmó el mayor Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia de Santander. Sin embargo, el incidente ha puesto nuevamente en evidencia la situación de seguridad en esta zona estratégica del nororiente colombiano.

En entrevista con Canal TRO, el mayor Arenas explicó que el páramo del Almorzadero se ha consolidado como un punto crucial porque sirve de paso para quienes transitan entre departamentos y favorece tanto las economías legales como ilegales. El funcionario agregó que debido a sus límites con Arauca y Norte de Santander, la movilidad en el área es aprovechada por organizaciones delincuenciales, y señaló que, según las versiones iniciales, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían sido los responsables de esa acción violenta.

Las autoridades han solicitado una reacción inmediata de la Fuerza Pública, buscando la identificación y captura de los responsables del ataque. “No podemos permitir que estos bandidos sigan intimidando a la población civil”, expresó el funcionario, quien también instó a la comunidad a colaborar aportando información relevante para la investigación.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre total de la Troncal del Norte, en el sector entre Cerrito y Cúcuta, específicamente a la altura del punto de referencia PR 58+0300, en la salida del municipio de Cerrito. La entidad también advirtió que no hay rutas alternas activas y que equipos trabajan para reabrir la vía cuanto antes. Los usuarios deben consultar los informes oficiales antes de planificar cualquier desplazamiento por este corredor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con el bus incinerado en el páramo del Almorzadero, Santander?

El bus de servicio público, afiliado a la empresa Concorde y que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta, fue interceptado por cinco hombres armados y encapuchados, quienes obligaron a los pasajeros y al conductor a bajar antes de incendiar el vehículo en un tramo de la Troncal del Norte. Según reportes de Noticias Caracol y declaraciones del mayor Douglas Arenas a Canal TRO, no hubo personas heridas y las autoridades trabajan en identificar a los responsables.

¿Por qué la Troncal del Norte permanece cerrada tras el ataque al bus en Cerro del Almorzadero?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Troncal del Norte está cerrada en el sector Cerrito-Cúcuta, a la altura del punto PR 58+0300, debido a la incineración del bus. No se cuenta con rutas alternas activas, mientras personal especializado realiza labores para habilitar nuevamente el paso vehicular y garantizar la seguridad en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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