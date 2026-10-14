Nueve militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos contra tropas del Ejército en San José del Palmar, Chocó. La institución señaló preliminarmente al frente Ernesto Che Guevara del Eln como responsable.

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El ataque afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15, general Julio Londoño Londoño. Los uniformados fueron atacados mediante aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos.

En un comunicado, el Ejército explicó cómo ocurrió el hecho y a quién atribuye inicialmente la acción. “En la tarde del 14 de octubre del 2026, tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15 GR. Julio Londoño Londoño fueron objeto de ataque indiscriminado con aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos, en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con información preliminar, el ataque sería atribuido al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”, indicó la institución.

La afectación a los uniformados obligó a activar los protocolos de atención médica. El Ejército precisó que los nueve militares recibieron primeros auxilios y que después serían evacuados a Medellín, donde tendrían acceso a servicios médicos especializados.

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La institución también rechazó el uso de drones con explosivos en acciones contra sus integrantes. “Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”, manifestó el Ejército.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es la atención de los nueve uniformados heridos y el seguimiento a lo ocurrido en San José del Palmar.

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