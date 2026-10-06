Lejos de las controversias con el transporte público en Colombia, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) lanzó un aviso de cara a una temporada muy esperada.

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La organización indicó que un total de 45.480 vehículos estarán disponibles para movilizar a los colombianos durante la semana de receso escolar que va hasta el próximo 12 de octubre.

De ellos, 41.280 hacen parte de la oferta habitual del transporte intermunicipal y otros 4.200 estarán disponibles mediante convenios para atender el incremento de la demanda. Todos cuentan con las condiciones de seguridad requeridas para prestar el servicio.

El sector transportador invita a los colombianos a elegir destinos nacionales, utilizar el transporte terrestre intermunicipal legal y contribuir a la recuperación económica de las regiones, especialmente aquellas que aún enfrentan los efectos del terremoto como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

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Cada visitante representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, fortalecer el turismo y generar ingresos para hoteles, restaurantes, comerciantes y operadores turísticos.

La invitación también se extiende a otros destinos nacionales como la Costa Atlántica, los Santanderes, Boyacá y los Llanos Orientales, que durante esta temporada ofrecen alternativas para disfrutar en familia y descubrir la riqueza turística del país.

Asimismo, hacen un llamado a los usuarios a utilizar el transporte legal y adquirir sus tiquetes a través de empresas y canales autorizados, como una medida fundamental para contar con mayores garantías de seguridad y respaldo durante sus desplazamientos.

“Esta semana de receso invitamos a los colombianos a salir de casa, conocer nuevos destinos nacionales, apoyar a las regiones y hacerlo siempre de manera segura y legal. Cada viaje puede convertirse en una oportunidad para reactivar la economía, generar empleo y fortalecer el turismo nacional. Hay destinos esperando a los viajeros y un sector preparado para movilizarlos de manera segura”, señaló José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

Ante el aumento de pasajeros previsto para estos días, los transportadores recomiendan comprar los tiquetes electrónicos con anticipación, para asegurar los cupos, evitar filas y agilizar el ingreso a las terminales de transporte.

¿Qué es la Aditt?

La Aditt es una entidad gremial colombiana que agrupa empresas del sector automotor de pasajeros en el país.

Surgió en 1988, como respuesta a necesidades de empresas intermunicipales pequeñas y medianas de transporte por carretera.

En 1989 obtuvo vida jurídica formal, consolidándose como gremio oficial del transporte intermunicipal colombiano.

Durante más de tres décadas ha acompañado a transportadores ante el Gobierno nacional y autoridades locales.

Su propósito central es impulsar el fortalecimiento técnico, operativo y económico del transporte terrestre intermunicipal nacional.

También busca garantizar seguridad, innovación y calidad en la prestación del servicio de pasajeros por carretera.

La asociación actúa como interlocutor ante el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte colombiana.

Participa activamente en la formulación de políticas públicas relacionadas con el transporte terrestre automotor nacional.

Fomenta además la capacitación constante de conductores profesionales, buscando reducir la siniestralidad en las carreteras del país.

La gremial defiende la formalidad empresarial y combate el transporte ilegal dentro del sector automotor colombiano.

Su sede principal está ubicada en la Avenida Calle 24 número 95A-80, en Bogotá, Colombia.

José Yesid Rodríguez ejerce actualmente como presidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal.

Recientemente, la Aditt advirtió sobre amenazas y extorsiones de grupos armados contra el transporte intermunicipal colombiano.

También alertó sobre afectaciones económicas derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Según cifras de la asociación, más de un millón de pasajeros dejaron de movilizarse por seis terminales del occidente.

Los despachos de empresas transportadoras cayeron un 47,8 % tras ese sismo, afectando la conectividad regional.

La Aditt también participa en espacios de unidad gremial, junto a Asotrans y el Consejo Superior del Transporte.

Estas alianzas buscan representar colectivamente al sector transportador ante decisiones gubernamentales que afectan su operación.

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