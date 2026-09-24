Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El senador Santiago Barreto Triana, junto a la representante a la Cámara Delcy Isaza, respaldó al alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, en una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera. El propósito de este encuentro fue analizar y sugerir alternativas que faciliten el progreso de las obras de mejoramiento en la doble calzada que conecta Ibagué con Cajamarca. Este tramo vial ha sido identificado como estratégico para la movilidad tanto de pasajeros como de carga, al enlazar el centro del país con el suroccidente y la región del Pacífico. Así lo expusieron los congresistas durante la reunión, poniendo sobre la mesa la relevancia de este corredor en la estructura logística y de conectividad nacional, según la información brindada por fuentes oficiales presentes en el evento.

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La importancia de esta vía no pasa desapercibida para los actores políticos involucrados. Barreto Triana, en representación de la bancada del Tolima, expresó su compromiso de seguir coordinando esfuerzos conjuntos con el Gobierno Nacional. Subrayó que el objetivo es responder a las necesidades estructurales del transporte y la infraestructura en el departamento de Tolima, argumentando que estos avances no solo benefician a la región, sino que también son clave para el mejoramiento de la competitividad y el desarrollo de otras zonas del país. De acuerdo con sus declaraciones, la articulación entre diferentes niveles de Gobierno es esencial para garantizar la adecuada inversión y ejecución de proyectos como el de la doble calzada Ibagué-Cajamarca.

En palabras del senador, “debemos seguir articulando todos los esfuerzos necesarios que se requieran con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones frente a las necesidades de infraestructura y transporte del país, que mejoren la conectividad, la movilidad y la competitividad de nuestras regiones”. Estas afirmaciones resumen el espíritu de la reunión, orientada a reforzar el trabajo conjunto para superar los desafíos históricos en materia de vías, especialmente aquellas que favorecen la integración entre el centro y el suroccidente colombiano, además de impulsar el acceso a la zona del Pacífico.

La reunión marca un paso importante en la búsqueda de soluciones para optimizar la movilidad y promover el desarrollo regional, partiendo de la coordinación entre mandatarios locales, congresistas y el alto gobierno, en un esfuerzo que pone al departamento de Tolima en el centro de la agenda pública nacional.

¿Cuál es la importancia de la doble calzada Ibagué-Cajamarca para el transporte en Colombia?

La doble calzada Ibagué-Cajamarca tiene un papel clave en la movilidad nacional, ya que conecta el centro del país con el suroccidente y la región del Pacífico. Esta vía es fundamental para el transporte de carga y pasajeros, facilitando la competitividad regional y nacional, de acuerdo con lo expuesto por los congresistas y las declaraciones recogidas en la reunión.

¿Qué acciones están tomando los congresistas para mejorar la infraestructura vial en Tolima?

Los congresistas, encabezados por Santiago Barreto Triana, están articulando esfuerzos y dialogando con el Gobierno Nacional, representado por la ministra de Transporte, para identificar y poner en marcha alternativas que permitan avanzar en la mejora de la doble calzada Ibagué-Cajamarca. El trabajo conjunto busca responder a las necesidades del departamento y fortalecer la conectividad y competitividad de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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