Por: Portal Bogotá

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Durante la Semana de Receso Escolar, programada del 5 al 12 de octubre de 2026, Bogotá pone a disposición una amplia variedad de actividades y recorridos para familias con gustos diversos. Según la información publicada por el portal Bogotá Mi Ciudad Mi Casa y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la capital de Colombia ofrece planes que van desde experiencias culturales, contacto con la naturaleza hasta opciones para quienes buscan adrenalina y diversión. Esta agenda demuestra que no es necesario elegir un solo plan, pues la ciudad permite combinar rutas urbanas, espacios históricos y actividades recreativas.

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Uno de los recorridos sugeridos empieza en Monserrate, considerado un imperdible a 3.000 metros de altura, donde, tras ascender en teleférico o funicular, las familias pueden contemplar la ciudad desde las alturas y luego descender para explorar el centro histórico, especialmente el barrio La Candelaria y el Museo del Oro, conocido por su colección de piezas de orfebrería prehispánica. Se recomienda planificar la visita revisando previamente los horarios y tarifas de las atracciones principales.

Para quienes prefieren la aventura, el parque de diversiones Salitre Mágico cuenta con una programación especial, complementando la experiencia con una visita al Parque de los Novios, ideal para pícnics y actividades al aire libre. Alternativamente, Mundo Aventura es otra opción destacada en el ámbito de parques de atracciones, de acuerdo con la información suministrada por el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte).

Otra propuesta enfatiza el verde de la ciudad, iniciando en el Jardín Botánico José Celestino Mutis y su Tropicario, donde se puede explorar la diversidad de ecosistemas colombianos, para luego caminar o descansar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, cuya entrada es libre.

La oferta cultural se extiende al Planetario de Bogotá, donde hay proyecciones y charlas científicas, seguido de un paseo por el Parque de la Independencia y la visita al Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Por su parte, la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, junto con la Galería Santa Fe, el Chorro de Quevedo y la Plaza de Bolívar, ofrecen una experiencia que mezcla gastronomía, arte y patrimonio. Para quienes deseen una escapada fuera de la ciudad, se sugiere el Parque Jaime Duque, en Tocancipá, con atracciones de conservación, cultura y entretenimiento, considerando siempre consultar horarios y logística.

Finalmente, el Consejo de la Agenda de Bogotá es dejar espacio durante el viaje para acudir a eventos y actividades que surgen en la semana. Así, Bogotá demuestra ser un destino adaptable, donde cada familia puede construir un itinerario a su medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los mejores planes para la Semana de Receso Escolar en Bogotá en 2026?

Los planes más recomendados incluyen visitas a Monserrate, el centro histórico y el Museo del Oro; experiencias en parques como Salitre Mágico y el Parque de los Novios; exploraciones naturales en el Jardín Botánico y el Parque Simón Bolívar; recorridos culturales en el Planetario de Bogotá y el MAMBO; rutas gastronómicas y patrimoniales por La Candelaria, así como una escapada de día completo al Parque Jaime Duque, según lo informado por portales oficiales y el IDT.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de visitar los principales sitios turísticos de Bogotá durante la Semana de Receso?

Es importante revisar los horarios y tarifas de los sitios como Monserrate, el Museo del Oro o el Jardín Botánico, además de verificar la cartelera y restricciones de edad en lugares como el Planetario o Salitre Mágico. También se recomienda consultar la agenda de eventos de Bogotá para aprovechar actividades especiales durante la semana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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