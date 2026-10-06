Por: Portal Bogotá

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Juan David es un joven bogotano cuya vida dio un giro drástico en cuestión de meses. Según su propio testimonio, citado por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, comenzó a consumir bazuco a los 17 años, lo que lo llevó a pasar días en una olla en la localidad de Ciudad Bolívar. Su cotidianidad se reducía a procurar dinero para continuar con el consumo, situación que generó angustia y dolor en su entorno familiar. Tal como lo relató, su madre sufría la incertidumbre y la desesperación de no saber cómo ayudarle; en una ocasión, después de varios días ausente, fue encontrado en la olla por la pareja de su madre y, al escucharla llorar, experimentó un profundo remordimiento.

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Dentro de ese contexto de vulnerabilidad y presión de las llamadas “malas compañías”, Juan David conoció a otro joven, aún menor que él, que ya había incursionado en el robo. La influencia de este grupo lo condujo a participar en un acto delictivo, lo que derivó en un proceso legal. Juan David cuenta que tras este episodio, debió enfrentar las consecuencias de sus acciones y fue remitido al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, una iniciativa de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Este programa, de acuerdo con la información oficial disponible, tiene como objetivo principal apoyar a jóvenes infractores para que asuman responsabilidad sobre sus actos y redirijan sus vidas hacia entornos más positivos.

El programa incluye la intervención de psicólogos, tanto para los jóvenes como para sus familias, y propone alternativas al encarcelamiento, como tratamientos clínicos basados en evidencia y un seguimiento judicial estructurado. En el caso de Juan David, fue derivado específicamente a la línea estratégica de Seguimiento al Tratamiento de Drogas, enfocada en delitos asociados al consumo problemático de sustancias psicoactivas y en la prevención de la reincidencia.

Gracias a este acompañamiento, Juan David logró dejar el consumo de drogas y retomar su proyecto musical, el cual había abandonado durante su etapa más crítica. Hoy, con más de ocho canciones escritas, anhela ser reconocido por su música y representa una muestra del impacto positivo que pueden tener las segundas oportunidades y el apoyo institucional, como señala la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Estas iniciativas, inscritas en la estrategia ‘Justicia que transforma’, buscan no solo tratar el consumo, sino también fomentar la inclusión social, educativa y cultural de los jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá a jóvenes como Juan David?

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, implementado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, ofrece acompañamiento psicosocial y legal a jóvenes que han cometido delitos, brindando alternativas al encarcelamiento y apoyando la construcción de nuevos proyectos de vida. En el caso de Juan David, fue clave para dejar el consumo de drogas y retomar su pasión por la música.

¿Qué es el Seguimiento al Tratamiento de Drogas en el programa de la Secretaría de Seguridad de Bogotá?

El Seguimiento al Tratamiento de Drogas es una línea estratégica del programa de la Secretaría de Seguridad de Bogotá enfocada en jóvenes con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Su propósito es ofrecer alternativas a la privación de la libertad, mediante tratamientos basados en evidencia, audiencias judiciales y apoyo integral, para evitar la reincidencia y propiciar la inclusión social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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