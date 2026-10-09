El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la presunta falsificación de Sunday’s Loción FPS 50, un producto de protección solar que se comercializa en presentación de sachets.

Sigue a PULZO en Discover

La advertencia, identificada con el número 327-2026, se refiere a unidades que llevan el lote 06640423, asociado al código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC84993-18CO.

(Lea también: Invima alertó por crema que promete eliminar verrugas y lunares en Colombia: ilegal y fraudulenta)

De acuerdo con la información entregada a la autoridad sanitaria, el caso se conoció luego de que un consumidor reportara diferencias en las características del producto que había comprado frente a la presentación que utilizaba habitualmente.

Lee También

¿Cómo se detectó la presunta falsificación del bloqueador solar?

Según el reporte suministrado por Laboratorios Siegfried S.A.S., titular de la notificación sanitaria del producto, el consumidor adquirió una unidad en un establecimiento comercial de Facatativá, Cundinamarca.

Al abrir el sachet, notó que la loción tenía un olor diferente. También identificó variaciones en las etiquetas al comparar fotografías del producto con las de una unidad que había utilizado anteriormente.

El usuario manifestó que se aplicó una pequeña cantidad en el rostro y que la loción adquirió una textura muy líquida y se tornó reseca. Sin embargo, no reportó efectos negativos en su estado de salud relacionados con esa aplicación.

Tras recibir la queja, Laboratorios Siegfried obtuvo ocho muestras vinculadas al lote señalado, con fecha de vencimiento de septiembre de 2026, para someterlas a verificaciones de calidad.

La empresa informó que realizó varias comprobaciones para establecer la autenticidad de las unidades reportadas. Entre los procedimientos se incluyeron la revisión de la trazabilidad del lote, la comparación del material de empaque y de los códigos de identificación con las muestras de retención, así como análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

Según los resultados técnicos comunicados por el titular de la notificación sanitaria, los hallazgos fueron consistentes con una presunta falsificación del producto.

La advertencia se concentra en las unidades identificadas con el lote 06640423. Por ello, es importante revisar la información impresa en el empaque y no asumir que todas las presentaciones de Sunday’s Loción FPS 50 corresponden a productos falsificados.

(Lea también: Invima expuso denuncia contra crema muy vendida en Colombia: alerta en octubre por delicado peligro)

¿Qué recomienda el Invima a los consumidores?

Ante esta situación, el Invima pidió tomar precauciones si se tienen unidades que puedan estar relacionadas con el lote reportado.

Estas son las principales recomendaciones:

Suspender inmediatamente el uso de la unidad si corresponde al lote señalado y presenta características que hagan sospechar de su autenticidad.

Reportar ante el Invima los establecimientos o las personas que distribuyan o comercialicen el producto presuntamente falsificado.

Revisar el lote y las características del empaque si se tiene una presentación de Sunday’s Loción FPS 50 en sachet.

La entidad también hizo un llamado a importadores, distribuidores, titulares y comercializadores para que se abstengan de distribuir o vender las unidades identificadas como fraudulentas.

Además, solicitó a las secretarías de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda encontrarse el producto. El incumplimiento de las disposiciones sanitarias podría dar lugar a medidas de seguridad y procesos sancionatorios.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.