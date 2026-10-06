En medio de investigaciones a temas delicados a nivel nacional, un artículo cuya popularidad venía en crecimiento comercial quedó bajo la lupa de las autoridades de acuerdo con un comunicado del 5 de octubre de 2026.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la venta ilegal del producto cosmético ‘Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream’ perteneciente a la marca ‘Nida’.

La autoridad identificó la comercialización irregular de este artículo por medio de plataformas digitales, páginas web y redes sociales como WhatsApp en diferentes sectores del territorio nacional.

Las verificaciones institucionales confirmaron que el producto carece del código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigido por la normativa colombiana vigente para el expendio seguro de cosméticos.

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Al carecer de este trámite legal, el organismo regulador catalogó la crema como un elemento fraudulento cuya distribución atenta contra las normas sanitarias del país.

Utilizar productos sin la debida certificación estatal representa un peligro constante para la salud, puesto que nadie garantiza su seguridad, ingredientes ni eficacia clínica.

Tampoco existen certezas sobre sus condiciones de fabricación, procedencia, calidad de los insumos o los métodos empleados durante el almacenamiento y transporte comercial.

Frente a esta situación, Invima aconseja abstenerse de adquirir cosméticos o insumos estéticos que carezcan de registro o notificación oficial expedida por las autoridades competentes.

Si la persona utiliza actualmente el producto ‘Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream’ de marca ‘Nida’, suspenda de inmediato su aplicación para mitigar posibles efectos adversos.

Asimismo, ingresar al portal web del Invima permite denunciar anónimamente a los establecimientos o comerciantes informales que distribuyan este ungüento fraudulento.

Verificar el estatus legal de cualquier cosmético resulta sencillo consultando la sección de Servicios en Línea en el enlace oficial www.invima.gov.co antes de efectuar compras.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán adelantar inspecciones rigurosas en los comercios locales para incautar las unidades disponibles.

Igualmente, los funcionarios locales están en la obligación de notificar inmediatamente al Invima si detectan la presencia del cosmético en farmacias o tiendas físicas.

Adicionalmente, se exige a distribuidores, importadores y comerciantes abstenerse de vender la mercancía identificada, evitando así severas sanciones administrativas o clausuras preventivas.

El desconocimiento de la cadena logística impide rastrear los componentes de la crema, incrementando los factores de riesgo para los consumidores de productos estéticos.

Para resolver inquietudes adicionales sobre esta alerta, la ciudadanía puede escribir directamente al correo institucional dircosmeticos22@invima.gov.co.

Atender de forma oportuna las recomendaciones oficiales protege la integridad biológica y previene complicaciones dermatológicas derivadas del uso de artículos no autorizados.

¿Cómo hacer una denuncia ante Invima?

Ejecutar una denuncia ante el Invima constituye un procedimiento ciudadano fundamental para reportar irregularidades, productos fraudulentos o establecimientos que pongan en riesgo la salud pública en Colombia.

Para iniciar el trámite, ingrese al portal oficial del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y ubique la sección dedicada a peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Complete cuidadosamente el formulario digital asignado seleccionando la opción de denuncia sobre productos sanitarios, cosméticos, medicamentos o alimentos adulterados comercializados en el territorio nacional.

Aporte detalles precisos como el nombre exacto del producto, la marca, la empresa fabricante, la dirección del establecimiento y el lote si dispone de la etiqueta del artículo.

Adjunte evidencias digitales como fotografías legibles del empaque, comprobantes de pago o capturas de pantalla de sitios web donde detecte la venta ilegal o fraudulenta.

También puede radicar la novedad escribiendo directamente al correo electrónico institucional habilitado por la entidad para la recepción de alertas sobre riesgos sanitarios comunitarios.

Alternativamente, comuníquese telefónicamente a la línea de atención al ciudadano en Bogotá o a la línea gratuita nacional para exponer su caso verbalmente ante un operador.

Si lo prefiere, entregue la documentación de manera presencial acudiendo a las sedes de correspondencia del organismo distribuidas estratégicamente en el país.

El sistema asignará automáticamente un número de radicado para hacer seguimiento continuo al estado de la investigación y a las medidas sanitarias ejecutadas.

Denunciar oportunamente a los establecimientos o distribuidores infractores ayuda a retirar del mercado sustancias nocivas, protegiendo eficazmente la salud de los consumidores colombianos.

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