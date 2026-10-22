Por: El Espectador

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El Ministerio de Cultura respondió oficialmente al Juzgado 24 de Familia sobre la tutela interpuesta por Gabriel Becerra, representante a la Cámara; Jorge Virviescas, miembro del colectivo LGBTQ+ ‘León Zuleta’; y Kevyn Muñoz Torres de la organización trans Revolución Rosa, quienes solicitaron la conservación de piezas que fueron retiradas del Museo Nacional. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Lina Margarita Lengua, abogada de la Oficina Asesora del Ministerio de Cultura, aseguró que es impreciso afirmar que existieron reuniones privadas entre funcionarios del ministerio y del museo para decidir el destino de las obras.

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Según el Ministerio de Cultura, el desmonte de obras relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y temas como procesos de paz y participación política respondió a una orden presidencial. En su declaración, argumentaron que se trató de "un acto administrativo de dirección legítimo" y subrayaron que "las labores de desmonte no representan acciones de censura, discriminación ni invisibilización a ningún ciudadano". Asimismo, destacaron que esta decisión hace parte de una evaluación y rediseño cultural orientado a garantizar "la neutralidad pedagógica y el respeto integral a todas las audiencias y grupos etarios que visitan el museo", y recalcaron que el Museo Nacional carece de autonomía administrativa independiente.

No obstante, personal del museo consultado por El Espectador relató que el retiro de las obras se llevó a cabo con las salas cerradas y que se enteraron del proceso únicamente por medio de la información difundida en los medios. Además, la verificación de las obras removidas fue complicada porque, para el 16 de octubre, los muros de ciertas salas ya habían sido resanados y pintados. El Espectador también reportó intentos fallidos de comunicación con las directivas del museo y del Ministerio de las Culturas, quienes afirmaron no tener autorización presidencial para responder.

Lina Margarita Lengua precisó que la cantidad de obras retiradas no fue de 30, como se denunció inicialmente, sino de 22, ubicadas en 5 de las 17 salas del museo, incluyendo obras patrimoniales, objetos de apoyo y facsímiles. Posteriormente, se anexó una lista de 63 piezas de diferente naturaleza. El Ministerio sostuvo que todas las piezas permanecen bajo custodia en la reserva interna del museo, sin haber sido dadas de baja, destruidas ni devueltas.

El juzgado 24 de familia, por su parte, ordenó como medida cautelar la conservación de las piezas, impidiendo su destrucción, traslado o alteración mientras se resuelve el fondo de la tutela. El Ministerio indicó que cumple con lo dispuesto y mantiene las obras bajo condiciones técnicas de conservación. Finalmente, la abogada Lengua solicitó que la tutela fuera declarada improcedente, ya que los derechos colectivos deberían tramitarse a través de una Acción Popular, no de tutela, y pidió remitir el proceso al Consejo de Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas las piezas de la comunidad LGBTIQ+ y feminista del Museo Nacional?

Según informó El Espectador, el Ministerio de Cultura argumentó que el retiro de estas obras fue una respuesta a una orden presidencial y formó parte de una evaluación y rediseño cultural del Museo Nacional. El objetivo, según la cartera ministerial, era asegurar la neutralidad pedagógica y el respeto a todas las audiencias, y no constituir una acción de censura ni discriminación.

¿En dónde se encuentran actualmente las piezas retiradas del Museo Nacional?

De acuerdo con la respuesta oficial del Ministerio de Cultura y lo reportado por El Espectador, todas las piezas removidas permanecen custodidas en la reserva interna del Museo Nacional. La entidad afirmó que no se ha dispuesto la baja, destrucción, devolución ni entrega de las obras, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Juzgado 24 de Familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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