Por: El Espectador

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Una densa cortina de humo cubrió durante el mediodía el centro comercial Gran Estación, lo cual generó temor entre visitantes y personas que se encontraban en el lugar. El incidente se presentó específicamente en el área correspondiente al restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en el mencionado complejo comercial. Según información reportada, la conflagración inició hacia las 11:30 a. m., momento en que se activó la respuesta de las unidades de Bomberos de la estación Puente Aranda, responsables de acudir al llamado y atender la emergencia.

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La noticia se difundió rápidamente a través de redes sociales, donde varios usuarios compartieron videos en los que se observaba una significativa cantidad de humo que emanaba desde la zona de restaurantes. Esta situación motivó la rápida intervención de los organismos de socorro, enfocada principalmente en el control del foco del incendio y en la seguridad de quienes se encontraban en el centro comercial.

De acuerdo con la información confirmada después por las autoridades de emergencia, el incendio fue contenido sin que se presentaran personas heridas ni daños materiales de importancia. Las acciones de los bomberos se concentraron en las instalaciones de Mi Gran Parrilla Boyacense, por lo que no fue necesaria la evacuación total del centro comercial ni se reportaron afectaciones en otros locales. Hasta el momento, y según las fuentes citadas en el reporte, no se ha publicado un informe técnico definitivo sobre la causa de la emergencia o eventuales daños en sistemas como los extractores de aire industrial del restaurante.

Llama la atención que este no es el primer evento de este tipo vinculado a la cadena Mi Gran Parrilla Boyacense. El pasado 20 de febrero, otra de sus sedes, localizada en la carrera 30 con calle 71A, también fue escenario de un incendio focalizado en los ductos de extracción. En esa ocasión, dada la ubicación en un edificio de ocho pisos, la intervención de los Bomberos logró impedir la propagación de las llamas, y tampoco se reportaron personas lesionadas.

Ambos acontecimientos coinciden por la presencia de fuego en los sistemas de extracción, aunque ocurrieron en establecimientos distintos y bajo circunstancias separadas. Dada la ausencia de información técnica concluyente, no es posible por ahora establecer un vínculo causal entre los hechos.

Las recomendaciones en caso de emergencia por fuego en instalaciones como centros comerciales incluyen seguir estrictamente las instrucciones del personal de seguridad, evacuar por las rutas señalizadas y evitar acciones que puedan poner en riesgo a los presentes, como regresar por pertenencias o utilizar ascensores. En caso de requerir apoyo inmediato, la Línea de Emergencias 123 permanece disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacer si hay un incendio en un centro comercial como Gran Estación?

Ante una situación de incendio en un centro comercial, la recomendación principal es seguir las indicaciones del personal de seguridad, evacuar por las rutas señalizadas sin intentar recuperar objetos personales y evitar el uso de ascensores. Además, se debe mantener la calma y no obstaculizar las vías de acceso requeridas por bomberos o socorristas, según lo reiteran los protocolos de emergencia confirmados por los equipos de atención en estos casos.

¿Por qué ocurrieron incendios en dos sedes de Mi Gran Parrilla Boyacense en Bogotá?

Tanto el incendio en Gran Estación como el reportado previamente en la sede de la carrera 30 con calle 71A tuvieron origen en los sistemas de extracción del restaurante. Si bien los dos sucesos coinciden en este aspecto técnico, de acuerdo con la información oficial aún no existe un informe concluyente que determine causas comunes o relacione directamente ambos eventos, según los reportes conocidos al momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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