Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito impulsa una iniciativa clave para promover el cuidado y valoración de las zonas verdes y la naturaleza en los barrios de la localidad, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial disponible, las y los habitantes de Tunjuelito están invitados a participar en las Jornadas de Sensibilización para la apropiación del Territorio y sus Espacios Verdes. Este evento está ideado como un espacio de aprendizaje y participación activa, cuyo objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia los recursos naturales de su sector, en particular el arbolado urbano.

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Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, esta estrategia pedagógica busca dotar a la comunidad de herramientas e información fundamentales para crear entornos sostenibles y mantener un ambiente más saludable. La iniciativa consiste en jornadas de sensibilización en las que se enfatiza la importancia del cuidado, la conservación y la apropiación de las zonas verdes. La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, expresó: "Invitamos a toda la comunidad para que sea la principal aliada en la protección y defensa de nuestro patrimonio natural. Sensibilizarnos sobre la importancia del arbolado urbano y nuestras zonas verdes nos permite construir un territorio más resiliente, consciente y comprometido con la sostenibilidad ambiental de Tunjuelito".

El mensaje central ofrecido por Claudia Collante recalca la necesidad de que la ciudadanía sea un agente activo en la defensa y protección del entorno en el que vive. Así mismo, la Alcaldía Local de Tunjuelito sostiene que continúa protegiendo el medio ambiente y consolidando entornos limpios, seguros y libres de basuras, objetivos considerados prioritarios para sus habitantes. La invitación está abierta para que la comunidad se sume activamente, aprenda y contribuya a la construcción colectiva de un territorio sostenible.

El evento, dirigido principalmente a residentes de la localidad, se realizará el sábado, 24 de octubre de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 10:30 a. m., en el Salón Comunal Tunjuelito, ubicado en la Carrera 12D número 58A - 80. Estos espacios ofrecen una oportunidad concreta para que los habitantes se informen, fortalezcan su vínculo con la naturaleza urbana local y contribuyan juntos a crear mejores entornos en Tunjuelito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una jornada de sensibilización para la apropiación del territorio y zonas verdes?

Una jornada de sensibilización para la apropiación del territorio y zonas verdes es un evento educativo en el que se promueve el cuidado, conservación y valoración de los espacios naturales dentro de los barrios. En el caso de la localidad de Tunjuelito, según la Alcaldía Local, esta jornada apunta a brindar herramientas e información que fortalezcan el sentido de pertenencia de la comunidad sobre el arbolado urbano y los entornos verdes, fomentando la participación activa en la protección del patrimonio natural.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de sensibilización en Tunjuelito sobre zonas verdes?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la jornada se llevará a cabo el sábado, 24 de octubre de 2026, desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. en el Salón Comunal Tunjuelito, ubicado en la Carrera 12D número 58A - 80. Este evento está dirigido a las y los habitantes del sector que quieran involucrarse en el cuidado del entorno natural de su barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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