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La Alcaldía Local de Tunjuelito impulsa una iniciativa clave para promover el cuidado y valoración de las zonas verdes y la naturaleza en los barrios de la localidad, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial disponible, las y los habitantes de Tunjuelito están invitados a participar en las Jornadas de Sensibilización para la apropiación del Territorio y sus Espacios Verdes. Este evento está ideado como un espacio de aprendizaje y participación activa, cuyo objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia los recursos naturales de su sector, en particular el arbolado urbano.
Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, esta estrategia pedagógica busca dotar a la comunidad de herramientas e información fundamentales para crear entornos sostenibles y mantener un ambiente más saludable. La iniciativa consiste en jornadas de sensibilización en las que se enfatiza la importancia del cuidado, la conservación y la apropiación de las zonas verdes. La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, expresó: "Invitamos a toda la comunidad para que sea la principal aliada en la protección y defensa de nuestro patrimonio natural. Sensibilizarnos sobre la importancia del arbolado urbano y nuestras zonas verdes nos permite construir un territorio más resiliente, consciente y comprometido con la sostenibilidad ambiental de Tunjuelito".
El mensaje central ofrecido por Claudia Collante recalca la necesidad de que la ciudadanía sea un agente activo en la defensa y protección del entorno en el que vive. Así mismo, la Alcaldía Local de Tunjuelito sostiene que continúa protegiendo el medio ambiente y consolidando entornos limpios, seguros y libres de basuras, objetivos considerados prioritarios para sus habitantes. La invitación está abierta para que la comunidad se sume activamente, aprenda y contribuya a la construcción colectiva de un territorio sostenible.
El evento, dirigido principalmente a residentes de la localidad, se realizará el sábado, 24 de octubre de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 10:30 a. m., en el Salón Comunal Tunjuelito, ubicado en la Carrera 12D número 58A - 80. Estos espacios ofrecen una oportunidad concreta para que los habitantes se informen, fortalezcan su vínculo con la naturaleza urbana local y contribuyan juntos a crear mejores entornos en Tunjuelito.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué es una jornada de sensibilización para la apropiación del territorio y zonas verdes?
Una jornada de sensibilización para la apropiación del territorio y zonas verdes es un evento educativo en el que se promueve el cuidado, conservación y valoración de los espacios naturales dentro de los barrios. En el caso de la localidad de Tunjuelito, según la Alcaldía Local, esta jornada apunta a brindar herramientas e información que fortalezcan el sentido de pertenencia de la comunidad sobre el arbolado urbano y los entornos verdes, fomentando la participación activa en la protección del patrimonio natural.
¿Dónde y cuándo serán las jornadas de sensibilización en Tunjuelito sobre zonas verdes?
De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la jornada se llevará a cabo el sábado, 24 de octubre de 2026, desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. en el Salón Comunal Tunjuelito, ubicado en la Carrera 12D número 58A - 80. Este evento está dirigido a las y los habitantes del sector que quieran involucrarse en el cuidado del entorno natural de su barrio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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