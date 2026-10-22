Por: El Espectador

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La inquietud por el incremento en las facturas del servicio de alcantarillado ha llevado a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sea objeto de numerosas críticas y cuestionamientos. La concejal Tata Hernández ha sido una de las principales voces en denunciar aumentos de hasta el 43 % en los cobros, citando ejemplos de hogares de estrato 2 que recibieron facturas superiores a los $500.000 e incluso casos de viviendas desocupadas que recibieron cobros elevados. Según las cifras compartidas por Hernández, la localidad de Usaquén concentra 13.072 quejas, lo que representa una de cada cuatro reclamaciones por el servicio en Bogotá. Estas denuncias han resaltado la preocupación de los ciudadanos que consideran desproporcionados los nuevos valores.

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Frente a estas denuncias, la EAAB explicó que el aumento en las tarifas responde a la entrada en vigencia de una nueva metodología tarifaria, establecida por la Resolución 1032 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Según lo informado por la empresa, esta modificación fue determinada por el anterior Gobierno Nacional y entró en vigor el 1 de julio de 2026. Los cambios introdujeron un ajuste en las tarifas de acueducto y alcantarillado, con el propósito de incorporar los costos de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales, así como gastos de operación, mantenimiento e inversión en infraestructura necesaria para la prestación del servicio. La EAAB recalcó que estos ajustes no corresponden a decisiones internas de cobro, sino al cumplimiento estricto del marco regulatorio fijado por la CRA.

Pese a que los aumentos coinciden con hábitos de consumo más eficientes, la reducción en el uso de agua tras el racionamiento no se ha traducido automáticamente en facturas más bajas. De acuerdo con un informe de la EAAB, basado en datos de más de 2,5 millones de usuarios, en el primer semestre de 2026 el consumo promedio mensual por usuario cayó de 11,51 metros cúbicos en 2023 a 11,08 en 2026. Esto refleja una reducción del 4,1 % en el consumo. Sin embargo, las facturas elevadas generan malestar, en especial en los estratos más bajos y en viviendas desocupadas.

Las dudas persisten sobre la transparencia y la correcta aplicación de la nueva metodología tarifaria, pues aún no hay claridad sobre si las facturas presentan errores o sobrecostos injustificados. La EAAB ha mantenido abiertos sus canales de atención para responder a las inquietudes ciudadanas mientras la discusión se traslada al Concejo, donde se espera una mayor claridad sobre el cálculo de los nuevos valores y los mecanismos de reclamación disponibles para los usuarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió la tarifa de alcantarillado en Bogotá según la EAAB?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicó que el aumento en las tarifas de alcantarillado desde el 1 de julio de 2026 obedece a la implementación de una nueva metodología tarifaria establecida por la Resolución 1032 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Este cambio exige que se cobren a los usuarios los costos asociados a la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales, así como gastos de operación y mantenimiento, los cuales son necesarios para la sostenibilidad del servicio.

¿Cómo afecta la nueva metodología tarifaria del CRA las facturas de acueducto y alcantarillado en Bogotá?

La nueva metodología tarifaria dictada por la CRA, organismo que regula el agua potable y el saneamiento básico, modificó el cálculo de las tarifas de acueducto y alcantarillado, incorporando costos adicionales a los servicios prestados. Según la EAAB, esto repercute en los valores que los ciudadanos deben pagar, sin que necesariamente exista un sobrecosto o error de facturación, pues los incrementos están respaldados por la regulación vigente y no por decisiones arbitrarias de la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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