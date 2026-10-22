Por: Portal Bogotá

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Bogotá abre un espacio para la creatividad y el aprendizaje con la iniciativa 'Acercamiento al Doblaje', un taller pensado para niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 16 años. Según información publicada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este evento busca acercar a los jóvenes a los fundamentos del doblaje de voz, permitiéndoles descubrir el proceso mediante el cual las voces logran insuflarle vida a los personajes en el mundo de la animación. La jornada tendrá lugar el viernes 29 de octubre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, bajo una modalidad gratuita, pero con cupo limitado bajo inscripción previa.

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De acuerdo con los detalles proporcionados por Idartes, la sesión está diseñada como una experiencia práctica, en donde quienes participen realizarán ejercicios de calentamiento e interpretación. Además, tendrán la oportunidad de grabar escenas sencillas de animación. Esta metodología brindará a los asistentes la posibilidad de entender, desde un enfoque vivencial, cómo la voz puede transformar y dar sentimiento a un personaje, así como los retos que implica esta actividad creativa dentro del campo audiovisual y artístico.

El taller está programado para desarrollarse de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en el Estudio Estambul, dentro de las instalaciones del CEFE Chapinero. Si bien la entrada no tiene ningún costo, las personas interesadas deben realizar una inscripción previa, tal como lo indica Idartes, a través del enlace dispuesto por la entidad. Esta metodología busca garantizar un acceso organizado y equitativo para los jóvenes interesados en la experiencia, enmarcando la actividad dentro de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que promueve alternativas formativas y de esparcimiento en la ciudad.

El evento se suma a otros planes culturales y gratuitos promovidos en la capital para la comunidad juvenil, junto con actividades como el festival Hip Hop al Parque y nuevas temporadas de productos culturales, según menciona la agenda de la Alcaldía disponible en la página oficial de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el taller ‘Acercamiento al Doblaje’ de Idartes en Bogotá?

Para participar en el taller, las niñas, niños y adolescentes entre 9 y 16 años deben acceder al enlace de inscripción proporcionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según la información oficial, la inscripción previa es obligatoria para garantizar el cupo, ya que la entrada es libre pero los espacios son limitados.

¿Qué actividades realiza un participante en un taller de doblaje de voz?

Durante el taller ‘Acercamiento al Doblaje’, las y los asistentes desarrollan ejercicios de calentamiento e interpretación vocal, además de grabar escenas sencillas de animación. Estas actividades permiten conocer cómo se da vida y emoción a los personajes utilizando la voz y forman parte de la introducción a la técnica del doblaje, concepto que consiste en grabar la voz para un personaje en medios audiovisuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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