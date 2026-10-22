Por: El Espectador

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La desaparición de dos adolescentes en la localidad de Kennedy, Bogotá, ha generado una profunda preocupación entre sus familias y la comunidad educativa. Nicole Dayana Trejos Pérez, de 13 años, y Luz Maileth Urueña Sánchez, de 16 años, llevan seis días sin que se conozca su paradero tras salir de su colegio distrital en Patio Bonito. Según denunciaron sus padres, ambas jóvenes fueron retiradas de la institución por un adolescente que se identificó como familiar suyo, situación que ha provocado fuertes cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en el plantel educativo. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, familiares aseguran que el mismo joven logró sacar a ambas estudiantes, con diferencia de aproximadamente 40 minutos, haciéndose pasar por hermano de cada una.

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Las investigaciones iniciales permitieron que el joven que habría acompañado a las menores fuera finalmente ubicado y se le restablecieran sus derechos. Sin embargo, las dos adolescentes continúan desaparecidas. El Espectador señala que dicho joven tendría alrededor de 14 años y cursaría estudios en el mismo colegio. Otra fuente consultada indicó que una de las menores habría regresado brevemente a su casa para recoger ropa antes de marcharse nuevamente, lo que añade incertidumbre sobre las circunstancias de su desaparición.

La Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado donde confirmó la apertura de una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos requeridos para autorizar la salida de las estudiantes. Según la entidad, la alerta por la desaparición se recibió el viernes 16 y, de manera inmediata, se coordinó la activación de la Alerta Rosa, mecanismo destinado a facilitar la localización de menores en riesgo. La Secretaría además reiteró su acompañamiento a las familias durante el proceso de búsqueda. Además, se hará claridad sobre si existía una autorización formal para que las jóvenes fueran retiradas y la forma en que se corroboró la identidad de la persona implicada.

Las autoridades divulgaron la descripción física de Nicole Dayana y Luz Maileth, así como las prendas que vestían al momento de su desaparición, e hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información relevante mediante la línea 123 o el número celular 300 111 2052. El caso ha puesto en evidencia preocupaciones sobre los sistemas de control de acceso y salida en instituciones educativas distritales, demanda que las familias afectadas han insistido en resolver.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos debe seguir un colegio para permitir la salida de estudiantes en Bogotá?

La Secretaría de Educación del Distrito investiga si el colegio cumplió los procedimientos exigidos para autorizar la salida de estudiantes, como la verificación de identidad de quien los retira y la existencia de autorizaciones previas. El caso evidenció dudas sobre la rigurosidad y aplicación de estos protocolos en instituciones distritales.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo ayuda en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo activado por autoridades distritales para facilitar la búsqueda y localización de niños o adolescentes desaparecidos. Consiste en una difusión inmediata de los datos y características de los menores, movilizando recursos institucionales y canalizando información ciudadana de manera prioritaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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