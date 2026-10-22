Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la educación superior ocupa un lugar prioritario en las políticas públicas, y como parte de ese compromiso, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) ha impulsado una innovadora alternativa para jóvenes egresados de colegios de la ciudad. Se trata de ‘Amplía U’, una propuesta de financiación liderada por Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y respaldada por la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios. El enfoque de este programa es apoyar a quienes ya fueron admitidos o están matriculados en una universidad, facilitando el acceso a recursos para pagar la matrícula universitaria, según la información divulgada por la Agencia Atenea.

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‘Amplía U’ fue anteriormente conocido como Fondo Fest Atenea Te Respalda y tiene como objetivo diversificar las opciones de financiación para estudios de pregrado. De acuerdo con los detalles publicados por la Agencia Atenea, según la oferta de cada institución aliada, algunas modalidades cubren hasta el 100 % del valor de la matrícula, siempre sujetas a cumplir requisitos y la aprobación de cada universidad participante.

La esencia del programa radica en dos modalidades principales de crédito. La opción 60/40 implica que el estudiante asume el pago del 60 % del valor de la matrícula durante los semestres que cursa y el 40 % restante lo paga posterior al grado, con un plazo referencial de 96 meses (48 después de obtener el título). Por otro lado, la modalidad 40/60 permite abonar el 40 % del costo en el periodo de estudios y el 60 % restante una vez egresado, con un plazo total de 144 meses (los últimos 96 después del grado). Como lo destacó el director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra, cada joven debe evaluar qué alternativa se ajusta a sus condiciones personales y consultar las opciones con su universidad, ya que algunas instituciones ofrecen soluciones adicionales.

Los beneficios de ‘Amplía U’ se extienden a la financiación de hasta la totalidad del valor de la matrícula y a tasas de interés accesibles, según la disposición y condiciones de las instituciones vinculadas. El programa está dirigido a jóvenes de hasta 28 años que sean egresados de colegios de Bogotá y estén inscritos o admitidos en pregrados de las once universidades participantes. Para consultar y avanzar en el proceso, los interesados deben ingresar al sitio ampliau.garantiasmd.com, aunque es fundamental tener en cuenta que el registro no implica aprobación automática, ya que todo depende de requisitos y condiciones definidos por cada universidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué universidades hacen parte de ‘Amplía U’ en Bogotá?

Entre las instituciones participantes se encuentran la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Piloto de Colombia, Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad El Rosario, Universidad de América, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad El Bosque, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad de la Sabana y Universidad Central.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la financiación de ‘Amplía U’?

Para aplicar a este programa, es necesario ser egresado de un colegio de Bogotá, tener hasta 28 años y estar admitido o matriculado en alguno de los programas de pregrado en las universidades participantes. Además, cada institución determina requisitos y condiciones específicos para la aprobación del crédito educativo, por lo que es aconsejable consultar directamente con la universidad correspondiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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