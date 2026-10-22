Por: Portal Bogotá

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El impulso del emprendimiento en Bogotá es notorio, pues cerca de 1,5 millones de personas encuentran en el trabajo independiente o como empleadores su principal vínculo con la economía de la ciudad. Según datos compartidos por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, los micronegocios representan aproximadamente el 40 % del empleo en la capital colombiana, mientras que las microempresas constituyen el 91,07 % de las unidades productivas registradas. Sin embargo, el panorama no es sencillo: alrededor del 69 % de estos negocios no sobrevive más allá de cinco años, lo que revela los enormes retos que afrontan al intentar consolidarse en el mercado.

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De acuerdo con el Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME) realizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), solo el 58 % de las personas encargadas de tomar decisiones en estos negocios desea crecer, pero la gran mayoría no sabe cómo hacerlo. La falta de conocimientos y herramientas adecuadas para administrar sus emprendimientos es un obstáculo recurrente. El estudio evidencia que el 64,12 % de estos negocios no lleva un registro escrito de sus cuentas o lo hace manualmente, dificultando la gestión de ingresos, gastos y el análisis preciso de la rentabilidad. Esta limitación, además, complica la planificación de inversiones futuras.

Encontrar financiamiento adecuado es otro de los grandes escollos. El diagnóstico expone que el 29,14 % de las unidades productivas no accede a ninguna fuente de financiación; 31,85 % debe recurrir a amigos y familiares, mientras que solo el 18,56 % tiene acceso a microcréditos y el 7,46 % a crédito comercial. Estas cifras muestran que la falta de recursos limita la compra de maquinaria, el capital de trabajo y la expansión hacia nuevos mercados.

El acceso a clientes más allá del entorno inmediato también es limitado. Alrededor del 34 % de los micronegocios vende principalmente a familias o vecinos, en tanto que no más del 22,8 % ha penetrado el mercado nacional. Aunque las redes sociales ya son empleadas por el 67,9 % de los negocios para estrategia comercial, apenas el 19,2 % tiene página web o aplicación y solo el 5,5 % utiliza plataformas de comercio electrónico.

Un reto adicional es la innovación, pues seis de cada diez unidades productivas no desarrollan procesos innovadores y más de la mitad no emplea herramientas para tal fin. Innovar no representa necesariamente grandes inversiones tecnológicas: puede tratarse de mejorar un producto, modificar servicios ofrecidos u optimizar la atención al cliente.

Como respuesta a estos desafíos, la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece el programa Buena Paga a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Esta iniciativa propone cuatro rutas: Acceso, Rebancarización, Ruta al Crédito y Garantía, orientadas a facilitar la obtención de crédito, recuperación del historial financiero y orientación en procesos de préstamos. El programa ofrece respaldo de hasta el 70 % del crédito mediante el Fondo Nacional de Garantías, buscando fortalecer la estabilidad y el crecimiento de los emprendimientos bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los emprendedores en Bogotá?

De acuerdo con el Diagnóstico de Madurez Empresarial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los emprendedores de Bogotá enfrentan obstáculos como la falta de conocimiento para hacer crecer sus negocios, dificultades en la administración financiera y carencia de registros adecuados. Además, tienen limitada capacidad de acceso a fuentes formales de financiación, dependencia de redes cercanas para obtener recursos y una escasa presencia en canales digitales y plataformas innovadoras.

¿Qué servicios ofrece el programa Buena Paga de la Alcaldía de Bogotá para facilitar financiación?

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el programa Buena Paga ofrece a los emprendedores cuatro rutas de acompañamiento: Acceso, Rebancarización, Ruta al Crédito y Garantía. Estas rutas están dirigidas a quienes buscan financiación, desean recuperar su historial crediticio o necesitan asesoría para solicitar préstamos. El programa, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías, respalda hasta el 70 % de los créditos aprobados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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