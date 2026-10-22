Por: El Espectador

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A pocos días de la tradicional celebración de Halloween, una de las actividades más llamativas para la fecha fue cancelada por las autoridades de Bogotá. La Noche de las Ánimas, evento que buscaba ofrecer una experiencia nocturna de Halloween en el Cementerio Central de la ciudad, no podrá llevarse a cabo el 31 de octubre, como estaba previsto. De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), encargada del servicio funerario distrital, la actividad nunca contó con la autorización necesaria. Por tal razón, la UAESP notificó al concesionario Montesacro, operador del Cementerio Central, para que impidiera su realización.

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La advertencia por parte del Ministerio de las Culturas, quien también señaló la falta de aval, reforzó la decisión de la UAESP. Los argumentos presentados incluyen preocupaciones por la seguridad de los visitantes, la obligación de proteger el patrimonio cultural representado en el cementerio, el respeto por los derechos que existen sobre mausoleos privados y el cumplimiento estricto del contrato de concesión que regula la administración del camposanto.

El evento había sido promovido por el comunicador Rafael Taibo y anunciado como un recorrido especial de Halloween, con inicio a las 6:00 p. m. el 31 de octubre. La boletería se había puesto a la venta mediante una plataforma digital y algunas personas ya habían adquirido sus entradas. No obstante, hasta el momento no se ha expedido un pronunciamiento oficial sobre la devolución del dinero para los compradores. Esta información debe ser suministrada directamente por el organizador y la plataforma de ventas correspondiente, según lo reportado en el texto.

El Cementerio Central es reconocido como bien de interés cultural de carácter nacional, gracias a su relevancia histórica y social. Este espacio alberga mausoleos, esculturas y tumbas que forman parte esencial del patrimonio de Bogotá. El Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central describe que, debido a las condiciones físicas, jurídicas y patrimoniales del lugar, cualquier actividad que se planee allí fuera de sus funciones habituales exige una coordinación institucional específica, para resguardar su conservación y el respeto sobre bienes privados.

Pese a la negativa para el evento de Halloween, vale la pena resaltar que el Cementerio Central sí ha sido escenario de recorridos patrimoniales nocturnos en los últimos meses. Estas actividades, organizadas en coordinación con las entidades distritales responsables, se diseñan para ofrecer contenidos pedagógicos y culturales bajo reglas claras en materia de seguridad y conservación del patrimonio. En ese sentido, la decisión respecto a La Noche de las Ánimas no implica que el cementerio esté cerrado a este tipo de propuestas, sino que las mismas deben cumplir requisitos y contar con el aval respectivo.

¿Por qué la Noche de las Ánimas en el Cementerio Central de Bogotá fue cancelada?

La Noche de las Ánimas fue cancelada debido a que la UAESP, entidad distrital encargada del servicio funerario, no otorgó la autorización correspondiente para su realización. La decisión se tomó argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad, conservación del patrimonio cultural, respeto por los bienes privados y el cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes en la administración del cementerio, según la información suministrada por la UAESP y el Ministerio de las Culturas.

¿Qué significa que el Cementerio Central sea un bien de interés cultural nacional?

Que el Cementerio Central sea considerado un bien de interés cultural nacional implica que su valor histórico, social y artístico exige regulaciones específicas para su uso y protección. De acuerdo con el Plan Especial de Manejo y Protección, cualquier actividad dentro del cementerio debe ser planificada y coordinada institucionalmente, garantizando la conservación del patrimonio y el respeto por los derechos de los propietarios de mausoleos y tumbas privadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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