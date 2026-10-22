Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá será escenario de un evento que celebra la riqueza cultural y artística de los llanos orientales del país. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza de Bogotá, el espectáculo titulado ‘Fabulogía Llanera’ se presentará en el Museo Colonial, el domingo 25 de octubre de 2026, a partir de las 12:00 m. La entrada al evento es gratuita hasta completar el aforo disponible, ofreciendo la oportunidad de acercarse al patrimonio inmaterial de los Llanos sin ningún costo para los asistentes.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta artística de ‘Fabulogía Llanera’ busca reinterpretar el folclor de la región bajo un enfoque poético inspirado en la sabana oriental. Este espacio escénico integra diversos elementos como los bailes y danzas típicas, entre ellas la fantasía chipoleada de la Aurora Boreal, la elegancia de la Polka Llanera, el Paloteo –característico por la precisión de sus movimientos– y el galerón del Sebucán, conocido por su tejido delicado. A estas expresiones se suman la irreverencia de los Matachines, figuras tradicionales de la cultura festiva llanera, la mística de los Diablos y la contemporaneidad de los relatos sobre mitos y leyendas de la región.

Dentro de las figuras legendarias presentadas en la obra se encuentran icónicos personajes del imaginario llanero como el Silbón, la Llorona, la Sayona y la Bola de Fuego. Destaca el personaje ‘Chimpandolfín’, un pequeño duende que, dotado de sombrero, maraca y bastón de madera, perturba las fiestas impidiendo que los bailes continúen, hasta que es persuadido por Ennovi, una niña llanera que logra cambiarle su ánimo y animarlo a dejar atrás su desánimo para preservar las memorias de su pueblo.

La energía de los artistas en la escena, la música y la recreación de los bailes tradicionales transforman el Museo Colonial en un homenaje dinámico a la memoria y costumbres del pueblo llanero. El evento resalta el papel del patrimonio inmaterial en la salvaguarda de la identidad y tradiciones, y recurre a figuras simbólicas para conectar a los asistentes con las raíces de la región.

El Centro Cultural Llanero, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, ha adquirido renombre por su labor académica, cultural y artística, incidiendo en la enseñanza de instrumentos tradicionales y la conservación de danzas en peligro de desaparecer. Además, ha organizado eventos de prestigio como el Torneo San Pascual Bailón, el Congreso Internacional del Joropo y el Festival Internacional de Bailes Zapateados. Con más de 180 galardones, la institución ha promovido la cultura llanera en más de 16 países de América, Asia y Europa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el evento ‘Fabulogía Llanera’ y cuándo se presenta en Bogotá?

‘Fabulogía Llanera’ es una muestra escénica organizada por Idartes y la Casona de la Danza que rinde homenaje a la tradición llanera a través de la danza, la música y relatos míticos. La presentación tendrá lugar en el Museo Colonial de Bogotá el domingo 25 de octubre de 2026, a las 12:00 m, con entrada libre hasta completar el aforo.

¿Qué personajes y danzas tradicionales aparecen en la muestra ‘Fabulogía Llanera’?

El espectáculo incluye figuras tradicionales y míticas como el Silbón, la Llorona, la Sayona, la Bola de Fuego y ‘Chimpandolfín’, así como danzas propias del folclor llanero como la Polka Llanera, el Paloteo, el galerón del Sebucán y la fantasía chipoleada de la Aurora Boreal, junto a otros elementos simbólicos de la cultura festiva de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z