Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la alcaldía local de Tunjuelito ha intensificado su llamado a la comunidad para que acuda a los puntos habilitados y mantenga al día sus esquemas de vacunación, velando así por la protección de la salud tanto individual como colectiva. De acuerdo con información publicada por la alcaldía, este esfuerzo se articula a través del programa 'Vacunarse es cuidar la vida', con el propósito de facilitar el acceso a vacunas esenciales que permiten la prevención de enfermedades en todas las etapas de la vida.

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La oferta de vacunación en Tunjuelito contempla esquemas diversificados, según la población priorizada. Dentro de las vacunas disponibles se encuentra el esquema infantil, dirigido a niñas y niños hasta los cinco años. Para la fiebre amarilla, la inmunización se orienta a personas desde los nueve meses hasta los 59 años, mientras que para el sarampión se programan dosis adicionales para menores de seis a once meses, quienes nacieron entre 2010 y 2019, y viajeros al exterior. Además, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que previene ciertas enfermedades asociadas a este virus, está disponible en dosis única para niñas y niños de entre nueve y diecisiete años.

En cuanto al tétano, el esquema completo contempla cinco dosis dirigidas a mujeres entre diez y 49 años. Para el neumococo con 23 valencias, la vacuna se aplica a personas de dos a 59 años con condiciones crónicas de salud, y en mayores de 60 años. También se ofrece la vacuna contra la influenza para población vulnerable, incluyendo menores de cinco años, gestantes, mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas. Las mujeres embarazadas pueden acceder a vacunas específicas para la tosferina y la bronquiolitis, de acuerdo con las recomendaciones locales.

De acuerdo con la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, la vacunación no solo es gratuita y segura, sino también una de las estrategias más efectivas para salvar vidas y cuidar a los seres queridos. En línea con ello, la comunidad dispone de múltiples puntos de atención distribuidos estratégicamente, como la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, Audifarma El Carmen, Servimed I.P.S. S.A. y otros centros en diferentes horarios, para mayor facilidad y acceso.

La alcaldía local subraya su compromiso con la salud integral de la población, invitando a todas las personas a revisar los horarios, acercarse al punto más cercano portando su documento de identidad y carné de vacunación, y así contribuir a la construcción conjunta de entornos seguros y saludables.

¿Cuáles son las vacunas disponibles en los puntos de vacunación de Tunjuelito?

Entre las vacunas ofrecidas en Tunjuelito están el esquema infantil, la vacuna contra el sarampión, fiebre amarilla, VPH, tétano, neumococo, influenza y dosis específicas para gestantes, según la información compartida por la alcaldía local. La priorización depende de la edad, condiciones de salud y ciertos factores de riesgo, garantizando un cubrimiento integral.

¿Dónde quedan y en qué horarios funcionan los puntos de vacunación en Tunjuelito?

Los puntos de vacunación en Tunjuelito incluyen la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, Audifarma El Carmen, Servimed I.P.S. S.A., Dispensario Cantón Sur, Carpa Barrio El Carmen, PAU Tunal Capital Salud, Enel Venecia, Isla del Sol y el Centro Médico Tunal. Los horarios varían entre semana y fines de semana, brindando alternativas accesibles para los habitantes de todos los barrios, de acuerdo con datos de la administración local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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