Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La renuncia de Rodrigo Lara como ministro del Interior se oficializó menos de 24 horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara su retiro a través de redes sociales. Según El Espectador, Lara presentó la carta de renuncia tras ser solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño. Mientras se concreta la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez, será el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien asuma provisionalmente las funciones del Ministerio del Interior.

Sigue a PULZO en Discover

En la misiva dirigida al presidente, Rodrigo Lara agradeció la oportunidad de ocupar el cargo y destacó el honor de servir al país. Subrayó su satisfacción por el compromiso del equipo con la institucionalidad, los territorios y la seguridad de los colombianos. Lara aprovechó para aclarar que el Ministerio del Interior no es responsable del cotejo ni la compilación de los textos del Presupuesto General de la Nación, luego de que un error de trámite echara por tierra la aprobación del presupuesto de 2027, situación que forzó su salida tan solo 75 días después de llegar a la cartera.

La gestión de Lara estuvo marcada por varias dificultades, entre ellas una relación tensa con el Congreso. En la carta, el exministro resaltó que, a pesar de los obstáculos previos al inicio del Gobierno, se logró construir una mayoría parlamentaria amplia sin acudir a prácticas cuestionadas como la “mermelada” o transacciones ocultas. Sin embargo, de acuerdo con El Espectador, incidentes como la derrota en la elección de la presidencia del Senado, las tensiones durante el nombramiento de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los retrasos legislativos, terminaron por debilitar su posición.

Lara también recordó su papel durante la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto, atendiendo situaciones críticas en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. Destacó la pronta entrega de ayudas y la coordinación interinstitucional, esfuerzo que fue reconocido por autoridades locales.

Adicionalmente, el exministro consideró un logro la reforma a la consulta previa, reflejada en la Directiva Presidencial 06, que desde el 14 de octubre unifica criterios que antes se regían por distintas directivas de años anteriores. Finalmente, reiteró su interés porque el Congreso avance en la llamada ley “antimermelada”, iniciativa impulsada desde su agenda personal para modificar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué salió Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara dejó el Ministerio del Interior principalmente por un error de trámite que llevó a tumbar el Presupuesto General de la Nación de 2027, lo que detonó su salida apenas 75 días después de su nombramiento, según información de El Espectador. Si bien Lara aclaró que su cartera no era responsable de ese trámite, otros factores como dificultades para consolidar mayorías en el Congreso y retrasos en la agenda legislativa también influyeron en la decisión.

¿Cuál es la importancia de la reforma a la consulta previa mencionada por Rodrigo Lara?

La reforma a la consulta previa, citada por Rodrigo Lara y formalizada en la Directiva Presidencial 06, representa un cambio relevante porque unifica los procedimientos que antes se regían por normas emitidas en distintos años. Esto busca simplificar y hacer más eficiente la aplicación de la consulta previa con comunidades étnicas, que es un mecanismo de diálogo obligatorio antes de ejecutar proyectos que puedan afectar sus derechos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.