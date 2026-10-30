Las diversas propuestas de reformas tributarias de Gustavo Petro y la Ley de Rescate Fiscal del presidente Abelardo de la Espriella tienen enfoques distintos sobre cómo obtener recursos para el Estado.

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Mientras el gobierno anterior buscaba aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos y patrimonios, además de gravar actividades económicas específicas, la nueva administración plantea una combinación de cambios tributarios y recortes al gasto público.

Petro impulsó mayores cargas para personas con altos ingresos, patrimonios elevados, sectores financieros, petroleros y carboneros.

También promovió impuestos a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, plásticos y compras en plataformas digitales internacionales como Shein y Temu (algo que retoma De la Espriella).

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Por su parte, De la Espriella propone ampliar el IVA del 5 % al 19 % para varios productos y servicios, incluidos alimentos procesados, licores, cigarrillos y compras digitales.

Sin embargo, plantea proteger los alimentos básicos y devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos mediante el mecanismo EfectIVA.

Otra diferencia está en el impuesto de renta: la nueva iniciativa establece cambios en los umbrales para personas naturales, mientras reduce la carga tributaria de las empresas mediante un régimen unificado. También propone aumentar los aportes a salud de trabajadores con mayores salarios.

Finalmente, mientras Petro buscaba nuevos ingresos tributarios, De la Espriella proyecta recortar cerca de $45 billones del gasto estatal y reducir entidades públicas de 209 a 104.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.