Por: El Espectador

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El Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, anunció la apertura de su convocatoria de créditos educativos para financiar estudios de educación superior en el año 2027. Mediante un comunicado oficial, la entidad comunicó que para esta edición implementará "nuevas líneas de crédito, tasas preferenciales y mayores beneficios" para los solicitantes, enfocándose en ampliar el acceso y facilitar el financiamiento a estudiantes de pregrado y posgrado tanto en Colombia como en el exterior, según lo difundido por el Icetex.

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A partir del 3 de noviembre, las personas interesadas podrán participar en el proceso para acceder a créditos que les permitirán cursar estudios universitarios en diferentes niveles y modalidades. Entre las principales novedades de esta convocatoria destaca la línea de crédito ‘Tu talento hace el milagro’, que ofrece 15.000 cupos iniciales para nuevos beneficiarios en el primer semestre, con la meta de llegar a 25.000 créditos otorgados en este programa para 2027. El Icetex enfatizó que esta línea busca respaldar estudios en universidades tanto públicas como privadas, incluyendo instituciones extranjeras, con atención especial a la pertinencia de los programas para el desarrollo regional y la demanda del sector productivo, según precisa el propio comunicado.

Otra característica relevante de la convocatoria es la inclusión de cupos destinados a quienes deseen formarse en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, así como en posgrados, formación para el trabajo y educación continuada. Además, está prevista una atención especial para los estudiantes afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, garantizando que quienes figuren en los censos oficiales y residan o estudien en los departamentos más impactados puedan acceder a alternativas preferenciales de financiamiento.

El Icetex detalla que la estructura de los créditos contempla opciones de corto y mediano plazo. El pago se divide en un porcentaje a desembolsar durante la época de estudio y el resto luego de la graduación. Las diferentes líneas de crédito ofertadas varían en sus condiciones: algunas permiten financiar carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), ciencias de la salud, ciencias sociales, agronomía y educación, entre otras. Para los posgrados, los estudiantes deberán reembolsar el 40 % del crédito mientras estudian y el porcentaje restante tras terminar sus estudios, y para quienes opten por especializaciones en medicina, la proporción es de 20 % durante la formación y 80 % al graduarse. Para estudios en el exterior, el crédito puede cubrir hasta $25.000 dólares y el pago se realiza completamente al finalizar el programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las líneas de crédito del Icetex para educación superior?

De acuerdo con el Icetex, para acceder a las nuevas líneas de crédito, es fundamental postularse durante el periodo de convocatoria, cumplir con los requisitos establecidos para cada modalidad y, en el caso de líneas especiales como ‘Gente Milagro’, aparecer en los censos oficiales de afectados si corresponde. Además, los créditos varían en sus condiciones según el tipo de programa y la pertinencia territorial o sectorial.

¿Qué significa el énfasis en programas pertinentes para las regiones y el sector productivo?

El Icetex señala que parte de su enfoque es financiar estudios que respondan a las necesidades del desarrollo regional y del sector productivo. Esto implica priorizar carreras o programas académicos alineados con las demandas laborales y económicas de cada territorio, contribuyendo así a una formación acorde con los desafíos sociales y empresariales del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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