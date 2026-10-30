Así mismo, por la interacción directa con el consumidor final y la creciente incorporación de perfiles femeninos en esferas de decisión técnica, estratégica y de mercadeo. Este avance marca un punto de inflexión en un sector que históricamente ha operado bajo una marcada concentración masculina en sus actividades operativas y de distribución.

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Aunque las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no desagregan de forma exclusiva los datos laborales específicos del segmento ferretero, los registros de actividades conexas dimensionan la magnitud de esta brecha histórica. En la construcción, sector estrechamente ligado al aprovisionamiento ferretero, las mujeres ocupan apenas el 5,9 % de los puestos de trabajo frente al 94,4 % correspondiente a la mano de obra masculina.

Capacitación técnica y posicionamiento en grandes fabricantes

Esta asimetría comienza a modificarse con la llegada de profesionales a cargos directivos en corporaciones de primer nivel de la industria. Casos representativos como el de Alejandra Cano, ingeniera de diseño de producto con formación en ingeniería industrial y mercadeo que se desempeña como gerente de Mercadeo de MAPEI Colombia, dan cuenta de cómo la especialización técnica permite superar las barreras de género tradicionales tras más de una década de trayectoria en manufacturas complejas como maquinaria agrícola, combustión industrial y tratamiento de aguas.

De acuerdo con la directiva, el dominio de los componentes técnicos y la ejecución comercial rigurosa consolidan la legitimidad profesional dentro del sector, demostrando que la integración de visiones heterogéneas potencia aspectos que trascienden el catálogo físico, tales como los protocolos de seguridad, la experiencia del comprador, la innovación de materiales y los canales de comunicación de las compañías.

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Brechas en la cadena de valor y el oficio operativo

Pese a los avances corporativos, persisten disparidades notorias a lo largo de los eslabones de la cadena. Manuela Loaiza, magíster en Mercadeo Estratégico de la Universidad de Glasgow y gerente de Shopper Marketing de Pintuco tras cerca de siete años en la organización, constata que, si bien la decisión de compra entre clientes finales en los hogares muestra una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, el segmento de los aplicadores y pintores profesionales continúa dominado en un 95 % por hombres, limitando la cuota femenina en ese oficio a un 5 %.

Asimismo, las dinámicas de distribución evidencian desequilibrios en la asignación de funciones: las tareas de campo relativas a la asistencia técnica en punto de venta y las rutas comerciales de visita a los establecimientos ferreteros son asignadas mayoritariamente al personal masculino, mientras la presencia de mujeres se focaliza con frecuencia en labores de apoyo promocional.

Estrategia y liderazgo ferial en la articulación del mercado

La transformación del sector no se limita a la manufactura y comercialización, sino que se extiende a la creación de los grandes escenarios de relacionamiento comercial. En la estructuración de El Gran Salón Ferretero | International Hardware Fair Colombia, la dirección estratégica recae en un equipo de liderazgo femenino integrado por ejecutivas de Concept2B, Koelnmesse y Corferias.

Desde Concept2B, su socia fundadora Angélica Jiménez lideró el rediseño conceptual para trascender la venta transaccional hacia un esquema de garantías, soluciones y servicios, contando con el respaldo de empresarias ferreteras consolidadas. En el plano global, Ana María Jiménez, Project & Sales Manager de Koelnmesse, ha facilitado la articulación entre el mercado nacional y los estándares de exhibición internacional tras tres años de inmersión en la actividad ferretera.

Por su parte, Lilián Conde, jefe de proyecto en Corferias, aporta una visión transversal respaldada por una memoria familiar vinculada a la operación de establecimientos ferreteros desde la década de 1980, canalizando este conocimiento hacia la integración de los actores clave de la industria que demandan plataformas sólidas de negocios.

Nuevas perspectivas para una industria en transición

Este relevo de perspectivas coincide con una etapa en la que las ferreterías de barrio y los grandes almacenes de cadena incorporan herramientas tecnológicas, redes sociales y canales omnicanal para optimizar su contacto con el público. La inserción de mujeres en áreas neurálgicas no constituye una simple sustitución de roles, sino una diversificación en las preguntas de negocio, el diagnóstico de las necesidades del cliente y el desarrollo de valor agregado en el sector.

La convergencia de estos cambios tendrá su principal vitrina gremial entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026, fechas en las que Corferias albergará una nueva edición de El Gran Salón Ferretero. El encuentro congregará a fabricantes, distribuidores, mayoristas y profesionales técnicos con el propósito de generar alianzas comerciales e intercambiar conocimientos especializados, con preinscripción abierta a través de su portal web oficial.

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