Por: El Espectador

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En el futuro cercano, la inteligencia artificial (IA) podría encargarse de aspectos como la contabilidad, la elaboración de estados financieros, el cálculo de impuestos y la presentación de declaraciones de renta para las empresas. De acuerdo con el texto proporcionado, muchas de estas labores ya son susceptibles de automatización, situación que plantea dudas sobre el papel de los contadores públicos. Sin embargo, la existencia de IA no elimina la necesidad de profesionales que aseguren la confiabilidad de la información, la interpreten y la utilicen para tomar decisiones acertadas. Las empresas requieren expertos capaces de identificar riesgos, prevenir fraudes, evaluar inversiones y garantizar el cumplimiento normativo, además de mantener la confianza de inversionistas, empleados, clientes y el Estado.

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No obstante, la pregunta fundamental gira en torno a la calidad de la formación de estos profesionales en Colombia. Según el texto, cada año se gradúan cerca de 18.520 nuevos contadores públicos, y existen 1.359 programas universitarios de Contaduría Pública, 533 de los cuales son virtuales o a distancia. No obstante, solo cuatro de los programas virtuales están acreditados con alta calidad, mientras que en la modalidad presencial hay 207 acreditados. Estas cifras sugieren cuestionamientos acerca de la pertinencia de esta oferta educativa ante los cambios en el mercado laboral.

La educación contable en Colombia está marcada por una regulación que no evoluciona con la rapidez que demanda el entorno empresarial. La Ley 43 de 1990 regula la profesión y la Resolución 3459 de 2003 establece los lineamientos para los programas universitarios, manteniendo una estructura de hace más de dos décadas. En contraste, en Canadá la formación universitaria en contabilidad no garantiza la certificación profesional, ya que se requieren requisitos adicionales. Esto permite a los egresados especializarse en distintas áreas, logrando trayectorias más flexibles.

Por el contrario, los programas universitarios en Colombia conducen directamente al título de Contador Público, centrados en las exigencias de una profesión regulada, y orientan a todos los estudiantes hacia perfiles similares, aunque el mercado laboral reclama diversidad. Por eso, el texto propone un cambio: formar contadores capaces de interpretar la situación empresarial y anticipar riesgos, reforzando habilidades en temas como IA, analítica de datos, automatización y ciberseguridad, además de liderazgo y ética. Según la fuente, las universidades deben renovar tanto los contenidos como las metodologías, impulsando el análisis de problemas reales y la toma de decisiones fundamentadas.

De acuerdo con el texto, Colombia debe modernizar la regulación y ofrecer opciones de formación más flexibles, siempre protegiendo la confianza pública. El desafío no es si la IA reemplazará a los contadores, sino si las universidades formarán profesionales cuyo valor trascienda lo que la tecnología puede ofrecer.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar la contabilidad en Colombia?

La inteligencia artificial ya permite automatizar tareas como la contabilidad, la generación de estados financieros y la presentación de declaraciones de impuestos, según el artículo. Sin embargo, su verdadera transformación radica en liberar a los profesionales de labores rutinarias para que se enfoquen en análisis, prevención de riesgos y toma de decisiones estratégicas, respondiendo a las demandas cambiantes del entorno empresarial colombiano.

¿Por qué es importante actualizar la formación de los contadores públicos ante la automatización?

El texto indica que la automatización desafía a las universidades a ofrecer una educación que desarrolle competencias en áreas como analítica de datos, inteligencia artificial y liderazgo. Esto es esencial para que los nuevos profesionales no se limiten a tareas repetitivas, sino que adquieran capacidades que aporten valor y atiendan las crecientes exigencias de las empresas y la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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