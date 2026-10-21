Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Álvaro Barona enfrenta una situación compleja tras recibir el diagnóstico de un tumor en la hipófisis de 30 milímetros, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. La hipófisis es una glándula situada en la base del cerebro que cumple un papel clave en varias funciones hormonales. El crecimiento de esta lesión ha tenido consecuencias muy graves para su salud, especialmente en su visión. Según relató el propio Barona, la disminución de su capacidad visual es tan significativa que casi no puede utilizar su ojo izquierdo, y lamenta no tener una fórmula médica que le permita mejorar su visión en ese ojo.

Sigue a PULZO en Discover

Ante los síntomas, los especialistas ordenaron diversos exámenes orientados a evaluar el estado visual, entre ellos una resonancia magnética, campimetría visual y estudios de los nervios ópticos. Luego de analizar estos resultados, el neurólogo determinó la necesidad de una cirugía con carácter urgente debido al riesgo inminente para la salud y calidad de vida del paciente.

A pesar de contar con la orden médica y con la autorización expedida por la entidad aseguradora Nueva EPS, Barona denuncia que ha pasado meses solicitando la programación de la intervención quirúrgica. Él señala que ha gestionado el proceso con la Clínica de Occidente a través de correos electrónicos, compartiendo la historia clínica, la orden de cirugía y la autorización correspondiente, pero la respuesta de la institución médica ha sido reiteradamente la misma: no existe disponibilidad en la agenda para proceder con la operación.

Frente a la falta de solución, Barona tomó la decisión de ingresar una acción de tutela, un mecanismo legal en Colombia que protege los derechos fundamentales. No obstante, asegura que ni la Nueva EPS ni la Clínica de Occidente respondieron a este recurso jurídico, situación que lo ha llevado a encontrarse actualmente en incidente de desacato, lo cual significa que espera respuesta obligatoria tras no haberse cumplido el fallo de tutela. Mientras tanto, según su testimonio, la pérdida de visión avanza y la incertidumbre impacta seriamente su bienestar emocional y físico. Barona pide de manera urgente que las instituciones responsables tomen medidas y le permitan continuar con el procedimiento que, de acuerdo con indicación médica, no admite más demoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de un tumor en la hipófisis que afecta la visión?

Un tumor en la hipófisis puede generar presión sobre los nervios ópticos, lo que lleva a una reducción progresiva de la visión y, en casos graves, a la pérdida completa de la misma, como describe la situación de Álvaro Barona. El diagnóstico y la intervención oportuna son fundamentales para evitar daños irreversibles.

¿Por qué es urgente la cirugía para pacientes con tumores cerebrales como el de Álvaro Barona?

La cirugía se considera urgente cuando existe riesgo de complicaciones mayores, como deterioro visual severo y progresivo en poco tiempo. En el caso de Barona, la indicación médica resalta la necesidad inmediata de la intervención para preservar la calidad de vida y detener el avance de los daños neurológicos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.