Por: Noticiero 90 minutos

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En la edición de Tiempo de leer, el periodista Gerardo Quintero acerca a los lectores a tres propuestas literarias que buscan iluminar hechos reales desde la investigación y el periodismo, con un enfoque literario que invita al cuestionamiento y la reflexión. Tomando como base acontecimientos que aún generan controversia y preguntas sin respuesta, estos libros abordan distintas facetas de la historia, desde los entresijos de la Iglesia católica hasta tragedias familiares y episodios fundamentales de la política colombiana. Las recomendaciones, según explica Quintero, consiguen entrelazar la búsqueda de la verdad con el arte de contar historias, situando al lector frente a los dilemas y las sombras que marcan a los protagonistas.

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La primera obra seleccionada es ‘El pastor y los lobos’ del escritor peruano Santiago Roncagliolo. Este libro recorre el camino que llevó a Robert Prevost a convertirse en el papa León XIV, partiendo de su relación con Perú y adentrándose en el papel de la Iglesia en ese país. Roncagliolo no evita los temas difíciles, pues se detiene en episodios oscuros relacionados con sacerdotes y laicos e incluye los casos de abusos que sacudieron la institución. Según Quintero, la historia se inicia con la llegada de Prevost a Chiclayo, en un momento en que era prácticamente desconocido fuera de los círculos eclesiásticos. El texto tiene, además, un matiz personal para el autor, quien se involucra desde su propia experiencia y revela lo encontrado durante su investigación.

La segunda recomendación es ‘El hijo del oligarca’, escrita por Patrick Radden Keefe. Este periodista estadounidense reconstruye la tragedia de los Brechner, una familia marcada por la interrogante de qué ocurrió realmente cuando su hijo de 19 años saltó desde el apartamento de un personaje cuya reputación es cuestionable. La narrativa se mueve entre la indagación rigurosa y el dolor personal, intentando arrojar luz sobre un drama familiar que aún deja preguntas abiertas.

Finalmente, Gerardo Quintero propone ‘Magnicidios’, de José Obdulio Gaviria. Con el regreso de este libro a las librerías, más de dos décadas después de su primera publicación sobre asesinatos y política en Colombia, el autor invita a revisar la historia nacional a través de reflexiones directas sobre la criminalidad política. Destaca la aparición de cartas de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, enviadas entre 1993 y 1998, donde se evidencia la visión de la guerrilla sobre figuras como Álvaro Gómez y los adversarios políticos. Para Quintero, este libro, a partir de documentos y testimonios, plantea nuevos interrogantes sobre la violencia política y las estructuras que han marcado a Colombia.

En conjunto, las obras seleccionadas por Quintero proponen una mirada distinta sobre sucesos reales, explorando sus distintas perspectivas y reforzando el valor de la literatura como herramienta para volver sobre la historia y encontrar en ella nuevas preguntas y lecturas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro ‘El pastor y los lobos’ de Santiago Roncagliolo?

El libro ‘El pastor y los lobos’ de Santiago Roncagliolo narra cómo Robert Prevost llegó a convertirse en el papa León XIV, explorando su relación con Perú y los episodios oscuros de la Iglesia en ese país. La historia se apoya en investigaciones sobre casos de abuso y situaciones difíciles al interior de la institución, así como en la experiencia personal del propio autor.

¿Qué temas aborda ‘Magnicidios’ de José Obdulio Gaviria sobre la historia política de Colombia?

‘Magnicidios’, escrito por José Obdulio Gaviria, se adentra en los actos criminales con motivaciones políticas que han marcado a Colombia, destacando correspondencia original de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, entre 1993 y 1998. A partir de documentos y testimonios, el libro ofrece una perspectiva polémica sobre cómo se han construido grandes tragedias en la historia política nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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