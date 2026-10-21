Por: El Espectador

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Un ejercicio nacional de preparación ante emergencias reunió a miles de personas en todo el país, según información de El Espectador. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 1.046 municipios se inscribieron formalmente para participar en la jornada, que buscó fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles desastres naturales y situaciones de riesgo. La convocatoria logró la participación de cerca de 48.000 entidades de carácter público y privado, así como más de 5.000 comunidades, lo que demuestra un interés creciente en la prevención y la articulación interinstitucional.

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Durante esta jornada, los participantes implementaron y pusieron a prueba sus planes de emergencia, las medidas de autoprotección, así como los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores. Tal como se detalla en el reporte, las emergencias simuladas variaron de acuerdo con los riesgos y características propias de cada territorio, lo que permitió adaptarse a las amenazas locales. En muchos municipios, el enfoque principal fue el riesgo sísmico, con ejercicios enfocados en simulacros de terremotos. Para lograr una mayor efectividad, se activaron alarmas y se realizaron evacuaciones de edificios y espacios públicos.

La jornada se estructuró en dos fases. En primer lugar, se enfocó en la participación comunitaria y de las entidades, verificando los procedimientos individuales y colectivos. Posteriormente, hubo un espacio dirigido exclusivamente a las autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de validar sus estrategias y la toma de decisiones, así como la coordinación entre las instituciones involucradas. Este segundo momento fue clave para identificar los retos y oportunidades de mejora en la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado.

De acuerdo con el informe de El Espectador, las actividades se llevaron a cabo en dos horarios, a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m., permitiendo abarcar tanto la autoprotección de la comunidad como la capacidad institucional de respuesta. A través del simulacro, se descubrieron fallas en los planes de emergencia y se identificaron responsabilidades de los participantes. Además, en muchos casos se extendió la prueba a protocolos de respuesta ante amenazas como inundaciones, atendiendo los escenarios de riesgo particulares de cada región. En resumen, este evento permitió reconocer el estado actual de la preparación ciudadana e institucional, sirviendo de antesala para fortalecer los sistemas de emergencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el simulacro nacional de emergencias en Colombia?

El simulacro nacional de emergencias es una estrategia coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que municipios, instituciones y comunidades ponen a prueba sus protocolos y planes de acción frente a eventos como terremotos o inundaciones. La actividad se realiza en diferentes horarios y escenarios, adaptándose al tipo de riesgo predominante en cada zona. El propósito es identificar debilidades, validar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta.

¿Por qué es importante que las comunidades participen en los simulacros de emergencia?

La participación activa de las comunidades es fundamental para fortalecer la preparación y la reacción ante posibles desastres. Al integrarse en los simulacros, los ciudadanos aprenden las medidas de autoprotección, reconocen rutas de evacuación y entienden sus roles en una emergencia. Esto contribuye a salvar vidas y a reducir los daños materiales cuando se presentan situaciones reales de riesgo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.