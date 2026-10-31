Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB), en coordinación con TransMilenio, informó que la estación temporal Calle 57 continuará prestando servicio. Esta decisión se tomó después de una reunión interinstitucional, durante la cual se revisaron las actividades de obra previstas. Inicialmente, se había anunciado que esta estación dejaría de operar el 1 de noviembre debido a los trabajos asociados a la Línea 1 del Metro de Bogotá, sin embargo, de acuerdo con EMB y TransMilenio, el análisis actual de los avances de obra demostró que no es necesario efectuar el cierre en la fecha mencionada. Así lo comunicaron las dos entidades en sus canales oficiales, ratificando el compromiso por mantener la operación eficiente del transporte público sobre la avenida Caracas.

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Actualmente, la estación temporal Calle 57, ubicada en la avenida Caracas, presta servicio a los usuarios con diversas rutas habilitadas. De acuerdo con el buscador oficial de TransMilenio, quienes se movilizan desde allí pueden tomar las rutas 8, A61, B23, B74, B75, C15, C19, D24, F19, H15, H75, J24, J74, K23 y Z61. De este modo, la estación sigue siendo un punto clave en la movilidad de la ciudad, especialmente para quienes requieren moverse rápidamente por este importante corredor vial.

Además, EMB y TransMilenio recordaron que existen alternativas para los usuarios. Además de la estación temporal Calle 57, está habilitada la estación temporal Flores, la cual dispone de dos vagones y accesos por las calles 67 y 69. En esta estación se operan servicios que conectan con diferentes corredores y avenidas centrales como la autopista Norte, la avenida Suba y la calle 80. El vagón 1 de Flores cuenta con las rutas D20, C19, G52, 8, H13 y H20; mientras que el vagón 2 presta los servicios 8, A61, B13, A52, F19 y Z61.

Adicionalmente, la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, con tres vagones y accesos por las calles 53 y 49, brinda una amplia cobertura. Según los datos oficiales, en este punto operan hasta 18 servicios que conectan a los usuarios con troncales como la avenida Jiménez (Eje Ambiental), carrera Décima, autopista Norte y otras vías principales. Entre los servicios disponibles destacan rutas como H15, A60, B18, F60, L18, K23, C15, D20 y D24, distribuidas en los diferentes vagones.

De esta manera, de acuerdo con la información proporcionada por EMB y TransMilenio, se mantiene la movilidad para los usuarios, asegurando que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá no afectarán todavía la operación de la estación temporal Calle 57 ni las alternativas existentes en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMilenio están disponibles en la estación temporal Calle 57?

Las rutas de TransMilenio que actualmente prestan servicio en la estación temporal Calle 57, de acuerdo con la página oficial consultada, son 8, A61, B23, B74, B75, C15, C19, D24, F19, H15, H75, J24, J74, K23 y Z61. Estas rutas permiten a los usuarios desplazarse por diversos destinos de la ciudad utilizando la avenida Caracas.

¿Cuáles son las alternativas a la estación Calle 57 por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Las alternativas a la estación temporal Calle 57 son la estación temporal Flores, que cuenta con dos vagones y diferentes servicios con acceso por las calles 67 y 69, y la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, con tres vagones y varias rutas que conectan con principales corredores de la ciudad. Estas opciones permiten mantener la movilidad mientras continúan las actividades para la Línea 1 del Metro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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