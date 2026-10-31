Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La polémica sobre la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella se intensifica con el paso de los días, generando reacciones tanto en el escenario político como en el sindical. De acuerdo con información difundida en redes sociales, el senador Iván Cepeda criticó abiertamente el proyecto, señalando que, en su opinión, este supondría un aumento en las cargas tributarias sobre los trabajadores y las clases medias, al mismo tiempo que entregaría beneficios a los sectores de mayores ingresos. Cepeda sostuvo que persistir en este enfoque podría desencadenar una fuerte respuesta ciudadana y llamó al Ejecutivo a reconsiderar su postura, enfatizando que “el Gobierno debe entender que si sigue por ese camino va a despertar una formidable ola de movilización social, paro nacional y una respuesta contundente que evitará que ese tipo de arbitrariedades se cierna sobre el pueblo colombiano”.

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sumó su voz al rechazo y anunció una jornada de paro nacional para el 19 de noviembre como mecanismo de protesta frente a los efectos previstos de la Ley de Rescate Económico. Fabio Arias Giraldo, quien preside esta organización sindical, explicó que la convocatoria es consecuencia directa de la preocupación ante el impacto económico que tendría la iniciativa en la vida de los trabajadores, el empleo y la carga tributaria. Entre los principales puntos de inconformidad destacados por la CUT se encuentran las modificaciones en el impuesto al valor agregado (IVA) para algunos productos, el incremento de los impuestos sobre las rentas de trabajo y otros cambios tributarios que, según el sindicato, favorecerían a quienes más recursos poseen.

Adicionalmente, la CUT expresó inquietud por el alcance de las facultades extraordinarias que busca el Gobierno, las cuales permitirían reorganizar entidades estatales y podrían afectar la estabilidad de cientos de miles de empleos públicos. Bajo una consigna que resume su posición, la CUT declaró que la ley representa “hambre para el pueblo y más riqueza para los megarricos”.

El texto del proyecto, radicado el 29 de octubre en el Congreso, se compone de 105 artículos y está enfocado en mejorar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y ajustar el gasto del Estado. Incluye reformas tributarias, ajustes presupuestales y el otorgamiento de facultades especiales al Ejecutivo para reestructurar la administración pública. Mientras el Gobierno argumenta que la ley es fundamental para enfrentar el complejo panorama fiscal nacional, diversas voces políticas y sindicales alertan sobre los riesgos sociales y económicos asociados a su implementación.

¿Por qué la CUT convocó a un paro nacional por la Ley de Rescate Económico?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional el 19 de noviembre en rechazo a la Ley de Rescate Económico, basada en su argumento de que la iniciativa impactaría negativamente en los trabajadores, generando mayores cargas tributarias, afectando el empleo y beneficiando principalmente a los sectores con mayores recursos, según declaraciones de su presidente, Fabio Arias Giraldo.

¿Qué facultades extraordinarias busca el Gobierno con la Ley de Rescate Económico?

De acuerdo con la información dada a conocer, la Ley de Rescate Económico contempla conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo para reorganizar entidades estatales, lo que, según la CUT, podría poner en riesgo la estabilidad de cientos de miles de empleos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.