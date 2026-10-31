Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caricaturista Julio César González, conocido popularmente como Matador, ha intensificado su crítica satírica hacia el presidente Abelardo de la Espriella. En una reciente publicación en su cuenta de X, el artista compartió un mensaje con la frase “¡I.V.A Cristo Rey!”, jugando con el lema más icónico del mandatario, “¡Viva Cristo Rey!”, y relacionándolo irónicamente con el impuesto al valor agregado, conocido por sus siglas IVA. De acuerdo con la información publicada, este acto se inscribe en la serie de duros señalamientos que Matador dirige constantemente al entorno presidencial, usando el humor como herramienta principal para plasmar inquietudes y provocar reacciones en la opinión pública. Como se ha vuelto habitual, sus publicaciones generan debate y dejan ver la tensión existente entre el caricaturista y quienes defienden al presidente.

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El cruce de críticas y pullas entre Matador y las figuras del Gobierno no se limita al actual presidente. En otra controversia, ocurrida el 11 de octubre de 2026, el caricaturista compartió en X opiniones despectivas sobre Ana Lucía Pineda, primera dama, por la asignación de ayudas a los afectados del terremoto en Pereira. Este episodio escaló cuando, de acuerdo con El Nuevo Día, integrantes de la colectividad De Cara al Futuro presentaron una denuncia penal el 13 de octubre, solicitando que la Fiscalía General de la Nación investigara posibles delitos de hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. A raíz de esto, la Fiscalía abrió una noticia criminal contra Matador el 24 de octubre, delegando el caso a una fiscal del Grupo de Género, según puntualizó el abogado Pipe Caballero. Esta etapa, tal como se precisa en las fuentes citadas, representa el inicio de la investigación y no implica que se hayan dictado responsabilidades penales o una orden de captura contra el caricaturista.

El 25 de octubre, en medio de la controversia, Matador volvió a expresarse de manera irónica sobre el proceso judicial, insinuando que podría ser uno de los primeros en conocer la "mega cárcel del país" y jugando con la posibilidad de compartir celda con el propio presidente, a quien apoda ‘El Tigre’. Esta secuencia de hechos muestra cómo el humor gráfico se ha convertido en una herramienta de crítica política y en un motor de reacciones oficiales, lo que mantiene abierto un debate sobre los límites de la sátira, la libertad de expresión y el respeto a la honra de los funcionarios públicos. El enfrentamiento entre Matador y las altas esferas del poder agrega así nuevos elementos, mientras las autoridades avanzan en la investigación y la opinión pública permanece atenta a su desenlace.

¿Por qué fue denunciado Matador ante la Fiscalía General de la Nación?

Matador fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presunto hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada después de publicar comentarios considerados despectivos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, en el contexto de la entrega de ayudas tras el terremoto en Pereira, según información de El Nuevo Día y la denuncia presentada por miembros de la colectividad De Cara al Futuro.

¿Qué significa el mensaje “¡I.V.A Cristo Rey!” que publicó Matador?

El mensaje “¡I.V.A Cristo Rey!” es un juego de palabras creado por Matador, en el que transforma la frase representativa del presidente Abelardo de la Espriella, “¡Viva Cristo Rey!”, en una burla relacionada con el impuesto al valor agregado (IVA), utilizando el humor político para cuestionar al mandatario y generar debate en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.