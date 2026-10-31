Por: El Espectador

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Carlos Alonso Lucio no tiene en la actualidad ningún tipo de contratación con el Estado ni aparece en los listados de cargos clave seleccionados por el presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, a pesar de no figurar en registros oficiales, Lucio fue visto en fechas recientes transitando los pasillos de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. De acuerdo con la información disponible, Lucio accedió al edificio por la entrada de la carrera octava, la ruta utilizada habitualmente por la prensa. Saludó a quienes se encontraban en el lugar y siguió todos los trámites habituales que deben cumplir los externos para ingresar a la zona donde opera el Ejecutivo.

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Lucio es conocido como ideólogo y líder espiritual, además de estar vinculado a la iglesia Casa sobre la Roca. Es identificado como el principal referente detrás de la llamada “batalla cultural”. Asimismo, ocupó el rol de director programático en la campaña presidencial y fue uno de los encargados de coordinar el empalme en materia de “anticorrupción”, elemento que el jefe de Estado destacó al momento de asumir el poder.

A pesar de estos antecedentes y su participación en eventos oficiales en las primeras etapas del gobierno, que incluyeron, entre otros, una reunión con representantes de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, Lucio permanece actualmente en la periferia de la administración pública. No obstante, su ausencia en el escenario público no representa distanciamiento, ya que sigue vinculado al círculo de confianza del presidente, junto con figuras como Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, ambos ligados a cargos relevantes en Ecopetrol y reconocidos como aliados estratégicos durante la campaña presidencial.

Así, aunque Carlos Alonso Lucio no tenga un puesto formal en el engranaje institucional, su presencia es notoria en los entornos de poder y continúa influyendo de manera reservada en asuntos clave del gobierno. El acceso a la Casa de Nariño, su proximidad a los asesores principales del presidente y su legado en la coordinación de temas como la “batalla cultural” y la agenda “anticorrupción” refuerzan su imagen como una figura influyente pero discreta en el actual gobierno, de acuerdo con la información consultada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido la participación de Carlos Alonso Lucio en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información suministrada, Carlos Alonso Lucio ha desempeñado roles relevantes en la campaña presidencial, actuando como ideólogo, líder espiritual y director programático. También gestionó el empalme enfocado en "anticorrupción". Aunque oficialmente no ocupa cargos en el Estado ni figura en los listados oficiales de la actual administración, su presencia en la Casa de Nariño y su relación cercana con asesores clave lo mantienen como un actor influyente en la administración.

¿Qué significa la “batalla cultural” que lidera Carlos Alonso Lucio en este contexto?

El término "batalla cultural" hace referencia a la estrategia con la que Carlos Alonso Lucio, ideólogo con influencia en la iglesia Casa sobre la Roca, respaldó valores y líneas de pensamiento que marcaron la campaña presidencial y la agenda inicial del gobierno de la Espriella. Según lo informado, es una de sus mayores banderas dentro del círculo de confianza del presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.