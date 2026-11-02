Mientras los gremios empresariales y varios economistas plantean que el salario mínimo de Colombia debería subir entre 7 % y 10 % para 2027, desde el movimiento sindical circula una propuesta que llevaría el incremento hasta el 38,5 %. La diferencia entre ambas posiciones es considerable y tendría un efecto directo en el bolsillo de los trabajadores.

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La cifra fue planteada por Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien considera que la negociación no debería limitarse a sumar la inflación y la productividad laboral. Su propuesta parte del concepto de salario mínimo vital y de una brecha que, según explicó, todavía estaría pendiente de cerrar.

Arias señaló que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) encontró una diferencia cercana a los 50 puntos entre el salario mínimo vigente y el valor considerado necesario para alcanzar ese objetivo. De acuerdo con su cálculo, el aumento de 2026 permitió reducir esa brecha en aproximadamente 18 puntos, por lo que quedarían pendientes otros 32.

Por eso, el dirigente sindical propone que esos 32 puntos se sumen a la inflación proyectada. Si esta se ubica alrededor del 6,5 %, el resultado sería un incremento del 38,5 % para 2027. Arias aseguró que ese porcentaje es el punto de partida que debe discutirse en la mesa de concertación, aunque las organizaciones sindicales todavía deben revisar la cifra.

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Cuánto subiría el salario mínimo con un aumento del 38,5 %

En Colombia, el salario mínimo de 2026 quedó cerca de los $1,75 millones mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Si se aplicara el incremento del 38,5 % propuesto por la CUT, el aumento sería de aproximadamente $674.000 y el ingreso básico llegaría a unos $2,42 millones. Sumando el auxilio, la cifra total llegaría hasta uno 2.770.375 pesos, un monto impensado bajo cualquier perspectiva.

La suma contrasta con las proyecciones de los gremios y expertos económicos, que consideran que el ajuste debería mantenerse en un solo dígito o, como máximo, llegar al 10 %.

El Banco de Bogotá calcula que un incremento del 8 % llevaría el mínimo a cerca de $1,89 millones. La proyección tiene en cuenta una inflación estimada del 6,8 % para el cierre de 2026 y un crecimiento reciente de la productividad laboral del 1,2 %. La entidad también contempla que el Gobierno podría inclinarse por un aumento del 8,5 %.

Desde el Consejo Gremial Nacional, su presidenta, Natalia Gutiérrez, defiende un ajuste máximo del 7 %. En su concepto, un incremento muy por encima de los criterios técnicos podría presionar a las pequeñas empresas y afectar la creación de empleo formal.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ubica el techo en el 9 %, mientras que el profesor de Los Andes Andrés Álvarez considera que podría llegar al 10 %. Por su parte, Óliver Pardo, del Centro Javeriano de Competitividad, sostiene que no debería superar el 7 %.

Las propuestas deberán discutirse en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La mesa tiene plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo; si no lo consigue, el Gobierno tendrá que fijar el aumento por decreto antes de terminar el año.

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