La discusión del salario mínimo para 2027 empieza a tomar forma con los primeros movimientos del Gobierno frente al proceso de concertación. Aunque todavía no se conoce el cronograma definitivo, ya hay una propuesta para modificar la fecha de instalación de la mesa en la que empresarios, sindicatos y representantes del Ejecutivo buscarán un acuerdo sobre el aumento.

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(Vea también: ¿De qué dependerá el aumento del salario mínimo para 2027? Dan datos clave en la negociación)

Según informó El Tiempo, el encuentro inicial, previsto para el 25 de noviembre, podría pasar al 18 del mismo mes. Por ahora, se trata de una fecha que estaría en revisión y no de una modificación confirmada oficialmente.

La anticipación de las conversaciones sería uno de los primeros ajustes frente a la negociación del año pasado. El proceso deberá avanzar dentro de los plazos establecidos para que las partes intenten llegar a un consenso antes del 15 de diciembre. Si no lo consiguen, el Gobierno tendrá que fijar el incremento por decreto antes de finalizar el año.

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Trabajadoras domésticas llevarán sus propuestas a la concertación

A la discusión también se suma un cambio en la composición de los espacios de concertación. El Ministerio del Trabajo anunció que, por primera vez, organizaciones de trabajadoras domésticas fueron invitadas a participar en estas conversaciones, con el propósito de incorporar sus condiciones laborales en el debate sobre la política salarial.

La invitación fue anunciada el 28 de octubre por la ministra Natalia Eugenia López Fuentes, durante un encuentro con representantes del sector. La participación permitirá poner sobre la mesa asuntos que van más allá del porcentaje de aumento, como la remuneración, la formalización del empleo, el acceso a la seguridad social y las condiciones de trabajo.

En la reunión también participó la viceministra Juliana Patricia Morad Acero. Allí se abordaron las dificultades que enfrenta este grupo de trabajadoras y la necesidad de que sus planteamientos sean tenidos en cuenta en las discusiones laborales.

Por su parte, Claribet Palacios García, representante de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), valoró la invitación, que abre un espacio para que las organizaciones expongan sus necesidades ante el Gobierno.

¿Cuánto piden empresarios y sindicatos para el salario mínimo de 2027?

Mientras se define el calendario y se amplía la participación en las mesas, empresarios y centrales obreras empiezan a perfilar sus posiciones frente al incremento del próximo año.

Las propuestas conocidas hasta ahora muestran una distancia considerable. Los gremios empresariales han planteado un aumento que estaría entre el 8 % y el 9,5 %, mientras que las organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa una solicitud del 38,5 %.

Estas cifras son posiciones iniciales y no corresponden a un acuerdo. El porcentaje definitivo dependerá de las discusiones entre las partes y de los indicadores económicos que se tendrán en cuenta durante la negociación.

El cronograma propuesto por el Ministerio contempla presentar los primeros detalles del plan de trabajo el 5 de noviembre y comenzar las mesas técnicas durante la segunda semana de enero, de acuerdo con la información divulgada sobre el proceso.

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