El incremento del salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027 comenzará a definirse con base en indicadores económicos que serán determinantes para establecer cuánto subirán los ingresos de millones de trabajadores. Entre ellos están la inflación y la productividad laboral, dos variables que sirven como referencia para la negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Salario mínimo 2027 en Colombia se definiría por consenso y ya hay cifra clave sobre la mesa)

Aunque el porcentaje definitivo todavía no está establecido, ya existen proyecciones sobre el posible ajuste. Un análisis del Banco de Bogotá contempla un incremento del 8,5 %, mientras que un estudio de Crowe Colombia calcula distintos escenarios según el porcentaje que se aplique al salario vigente en 2026.

La discusión no depende únicamente de una cifra. El comportamiento de los precios durante el año, el aumento de la capacidad productiva y las propuestas que presenten los sectores involucrados tendrán peso en las conversaciones que se desarrollarán al cierre de 2026.

Lee También

Cómo influirían la inflación y la productividad en el salario mínimo de 2027

La inflación permite medir cuánto han subido los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Por eso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una referencia para calcular qué ajuste necesitan los ingresos de los trabajadores para conservar su poder adquisitivo.

En septiembre de 2026, la inflación anual llegó al 6,29 %, según el dato citado en las proyecciones de Crowe Colombia. Por su parte, el Banco de Bogotá calcula que el indicador podría cerrar el año en 6,8 % y estima un crecimiento de la productividad laboral del 1,2 %. Al sumar esas dos variables, su cálculo técnico inicial apunta a un incremento del 8 %.

Sin embargo, el Banco de Bogotá considera que el aumento podría alcanzar el 8,5 %, lo que llevaría el salario básico mensual a cerca de $1.900.000, sin incluir el auxilio de transporte. Otras estimaciones citadas por López & Asociados ubican el posible incremento entre el 8 % y el 9,5 %.

La productividad también forma parte del cálculo porque permite evaluar la relación entre el trabajo utilizado y la producción obtenida. A estas variables se suman otros indicadores económicos y los argumentos que presenten trabajadores y empresarios durante la concertación.

Así quedaría el salario mínimo de 2027 con tres posibles aumentos

Crowe Colombia planteó tres escenarios para calcular cuánto recibirían los trabajadores si el incremento se fija en 6,29 %, 8 % o 10 %. Las cifras parten del salario mínimo de 2026, que es de $1.750.905, y no incluyen el auxilio de transporte.

Aumento hipotético Salario básico mensual Incremento mensual 6,29 % $1.861.037 $110.132 8 % $1.890.977 $140.072 10 % $1.925.996 $175.091

Estos valores son proyecciones y no corresponden al salario mínimo oficial de 2027. El monto definitivo dependerá de la negociación y del comportamiento de los indicadores económicos que se conozcan al finalizar el año.

Además, el auxilio de transporte se define por separado. El dinero que finalmente recibe cada trabajador también puede variar por los descuentos obligatorios de salud y pensión.

Cuándo se definirá el salario mínimo en Colombia para 2027

La cifra que regirá desde enero de 2027 se definirá al cierre de este año, durante el proceso de concertación en el que participan el Gobierno nacional, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el Ejecutivo puede fijar el incremento mediante decreto, conforme a los criterios legales aplicables.

La negociación tendrá en cuenta el IPC, la meta de inflación, la productividad, el crecimiento económico y otros elementos relacionados con el mercado laboral. Por eso, las estimaciones que circulan actualmente permiten conocer posibles escenarios, pero no anticipan con certeza el porcentaje que finalmente se aprobará.

La decisión tendrá impacto en los ingresos de los trabajadores que reciben el mínimo y también servirá como referencia para distintos pagos y obligaciones vinculados a ese valor. Hasta que concluya la concertación, cualquier cifra debe entenderse como una proyección y no como un aumento confirmado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.