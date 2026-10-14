La negociación del salario mínimo en Colombia para 2027 podría resolverse por consenso si el Gobierno, los empresarios y los trabajadores acuerdan que el incremento se base en la inflación y la productividad laboral.

Sigue a PULZO en Discover

Según diversos analistas, el punto de partida de la discusión debería ser una inflación cercana al 7 %, aunque el porcentaje definitivo dependerá de las variables económicas y de las posiciones de los participantes.

La propuesta plantea que el aumento salarial tenga como referencia la inflación y sume el porcentaje correspondiente a la productividad laboral. Si las partes aceptan este criterio técnico como límite para el ajuste, existirían posibilidades de alcanzar un acuerdo sin mayores diferencias.

Por ahora, el Gobierno y los empresarios parecen coincidir en las variables que deberían orientar la negociación.

Lee También

Sin embargo, todavía falta conocer la posición de los trabajadores, quienes tradicionalmente defienden incrementos superiores a la suma de la inflación y la productividad, con el objetivo de mejorar sus ingresos y recuperar su poder adquisitivo.

La mesa de concertación también cuenta con la participación de representantes de los pensionados.

Las primeras conversaciones formales sobre el salario mínimo de 2027 comenzarían a finales de noviembre, mientras que durante diciembre se definiría el porcentaje de aumento.

El resultado será clave para los trabajadores colombianos, pues determinará cuánto subirán sus ingresos frente al costo de vida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.