El Banco de la República pidió mesura frente al aumento del salario mínimo en Colombia para 2027, debido a los efectos que los incrementos elevados pueden tener sobre la inflación, los precios de bienes y servicios y los costos de las empresas. Las discusiones formales para definir el ajuste comenzarían en noviembre.

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Las primeras proyecciones apuntan a un incremento de entre el 7 % y el 9 %, teniendo en cuenta las expectativas de inflación, que rondaría el 7 %, y la productividad laboral. Además, los acercamientos iniciales sugieren que el aumento no superaría el 10 %.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió sobre las consecuencias del incremento del 23 % aplicado este año.

Según explicó ante la Cámara de Representantes, el ajuste generó presiones adicionales sobre la inflación, pues las empresas trasladaron parte de los mayores costos laborales a los precios que pagan los consumidores.

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Esta situación también dificultó el objetivo del Emisor de llevar la inflación al 3 %. Los informes de política monetaria advierten que nuevas alzas salariales desproporcionadas podrían retrasar aún más el regreso del indicador a esa meta.

La definición del salario mínimo para 2027 buscará equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con la estabilidad de los precios y la capacidad financiera de las empresas.

Se espera alcanzar un consenso entre las partes. Si no hay acuerdo, el presidente De la Espriella podrá fijar el incremento mediante decreto antes de finalizar el año.

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