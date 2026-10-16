Los restaurantes Presto no cerrarán de inmediato pese a la liquidación judicial de la empresa titular de la marca. Los puntos de venta seguirán atendiendo con normalidad hasta que la liquidadora, Mónica Alexandra Macías Sánchez, emita una nueva instrucción.

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La decisión fue comunicada a clientes, trabajadores, proveedores, franquiciados y al público. La liquidadora explicó que mantener la operación busca conservar la unidad productiva, proteger el valor de la marca y respaldar a quienes hacen parte de la cadena. La continuidad también podría favorecer a los acreedores.

El anuncio incluye un llamado a las personas y empresas a las que Presto les debe dinero. La liquidadora les pidió presentar sus créditos, sin importar el monto. Cuando la Superintendencia de Sociedades publique el aviso oficial, tendrán 20 días para radicar sus reclamaciones. Quienes no lo hagan a tiempo quedarán como acreedores postergados y solo podrán recibir pagos después de atender las obligaciones de los demás.

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La liquidación llegó luego de que la cadena no pudiera continuar con su reorganización empresarial, iniciada en julio de 2023 para atender sus deudas y sostener la operación. En abril de 2026 se había confirmado un acuerdo con acreedores para pagar cerca de 31.000 millones de pesos en seis años. Sin embargo, la empresa pidió entrar en liquidación judicial, ante las dificultades para seguir como negocio en marcha.

Entre los factores reportados figuran la reducción del flujo de caja y los retrasos en gastos de administración. Ahora el proceso se enfoca en atender obligaciones pendientes y administrar los bienes de la sociedad. Encontrar un comprador sigue como posibilidad, aunque no está asegurado. Por ahora, los restaurantes continuarán abiertos hasta nueva orden, mientras avanzan las actuaciones judiciales y se busca cuidarla.

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