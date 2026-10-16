Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reconocida cadena de hamburguesas Presto enfrenta un momento crítico luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la finalización de su acuerdo de reorganización empresarial. Esta decisión fue adoptada el 13 de octubre de 2026 y se produjo tras una solicitud presentada por la propia compañía el pasado 30 de septiembre. El proceso afecta directamente a Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad operadora de la marca, que no logró superar sus dificultades financieras. Entre las causas principales identificadas se encuentran la considerable disminución del flujo de caja, así como los retrasos sucesivos en el pago de los gastos de administración, según información divulgada en el comunicado oficial.

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Según lo comunicó Mónica Macías, quien fue designada como liquidadora, la liquidación judicial no supone el cierre inmediato de los restaurantes Presto. La estrategia de Macías está enfocada en encontrar un comprador interesado en la operación, objetivo que permitiría preservar el funcionamiento de la empresa, el valor de su marca y, fundamentalmente, proteger los empleos que actualmente dependen de la cadena. En su declaración, Macías dejó claro que los puntos de venta de Presto permanecerán abiertos y continuarán atendiendo con normalidad hasta que se emita una nueva instrucción, buscando garantizar la continuidad operativa de la empresa como unidad productiva y facilitar el cumplimiento de las obligaciones vigentes con sus acreedores.

Presto ya había atravesado un proceso de reorganización empresarial a partir de julio de 2023 con el fin de atender sus compromisos financieros. En abril de 2026, logró la confirmación de un acuerdo que, en teoría, le permitiría manejar de forma ordenada sus deudas. Sin embargo, la evolución desfavorable de su situación económica impidió sostener esa vía, lo que llevó finalmente a que la Superintendencia de Sociedades decretara la liquidación judicial. Ahora, la continuidad operativa de los restaurantes quedará sujeta a las determinaciones que se tomen durante la liquidación y la viabilidad de encontrar un interesado en adquirir la marca y sus activos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las razones de la liquidación judicial de Presto en Colombia?

La liquidación judicial de Presto se debe a la incapacidad de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la marca, para superar problemas financieros como la reducción del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos administrativos, tal como se informó en los comunicados oficiales y la decisión de la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué sucede con los empleados y restaurantes de Presto durante la liquidación?

Durante el proceso de liquidación, los restaurantes Presto permanecerán abiertos y seguirán atendiendo normalmente, según Mónica Macías, liquidadora designada. El objetivo es mantener la empresa en operación, proteger los empleos y facilitar el pago a los acreedores mientras se busca un comprador que permita la continuidad del negocio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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